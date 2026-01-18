Видео
Україна
Видео

В Украине возникла новая мошенническая схема — при чем тут бензин

В Украине возникла новая мошенническая схема — при чем тут бензин

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 13:20
Мошенническая схема с бензином — что придумали аферисты, чтобы нажиться на украинцах
Автомобиль на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Украине появилась новая мошенническая схема, связанная с промокодами на бензин. Так, аферисты в мессенджерах и социальных сетях предлагают пользователям получить промокод на 10 литров топлива, если они подпишутся Telegram-канал.

Об этом сообщает Киберполиция в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Подробнее о мошеннической схеме

Как отмечается, в присланных украинцам сообщениях есть ссылка на фишинговую страницу, которая напоминает официальный сайт автозаправочных станций. Именно здесь есть предложение сделать подписку на телеграмм-канал, а за это якобы можно получить промокод на бесплатное топливо.

Украинцев предупредили о мошеннической схеме с бензином. Фото: Киберполиция/Telegram

Если пользователь соглашается, ему предлагают открыть еще одну страницу, на которой нужно ввести:

  • номер телефона;
  • код подтверждения из смс или Telegram.

Если эти данные ввести, то аккаунт пользователя оказывается в руках у мошенников. С него они продолжают рассылать фейковые сообщения.

"В течение 24 часов мошенники завершают активную сессию пользователя и активируют двухфакторную аутентификацию, что затрудняет настоящему владельцу восстановление доступа к своему аккаунту. В результате человек теряет контроль над своим аккаунтом меньше чем за сутки", — сообщает полиция.

Как не дать себя обмануть

Важно всегда проверять всю информацию, используя официальные источники. Если понравилась какая-то акция, то прежде всего стоит открыть сайт официальный сайт компании и ознакомиться с условиями.

Ни в коем случае нельзя открывать подозрительные ссылки в SMS, мессенджерах или в электронной почте. Также лучше всегда проверять сайты, на которых нужно вводить свои персональные данные.

Ранее мы рассказывали, что мошенники пытаются наживаться на отключениях света. Так, они выдумали, что банки якобы платят украинцам компенсации за перебои с электроэнергией. Также мы писали о ключевых признаках финансовой пирамиды и как их распознать.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
