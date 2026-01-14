В Ощадбанке рассказали о новой мошеннической схеме — как не попасть на крючок

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В последние дни украинцам массово начали приходить сообщения якобы от банков и энергетических компаний. В них обещают "компенсации за перебои с электроснабжением" и предлагают перейти по ссылке.

На самом деле это обычная мошенническая схема, предупреждают в Ощадбанке.

Как действуют мошенники

В финучреждении предупредили своих клиентов, что Ощадбанк:

не присылает сообщений со ссылками на сторонние сайты;

не оформляет компенсации через мессенджеры;

не просит вводить данные карт или банкинга по таким ссылкам

Что советуют клиентам

Также в Ощадбанке дали несколько рекомендаций клиентам:

не переходите по подозрительным ссылкам;

не передавайте никому персональные и финансовые данные;

проверяйте информацию только через официальные каналы Ощадбанка.

