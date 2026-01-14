Видео
Україна
Фейковые компенсации за отключение света — новая схема мошенников

Фейковые компенсации за отключение света — новая схема мошенников

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 19:27
В Ощадбанке рассказали о новой мошеннической схеме — как не попасть на крючок
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В последние дни украинцам массово начали приходить сообщения якобы от банков и энергетических компаний. В них обещают "компенсации за перебои с электроснабжением" и предлагают перейти по ссылке.

На самом деле это обычная мошенническая схема, предупреждают в Ощадбанке.

Читайте также:

Как действуют мошенники

В финучреждении предупредили своих клиентов, что Ощадбанк:

  • не присылает сообщений со ссылками на сторонние сайты;
  • не оформляет компенсации через мессенджеры;
  • не просит вводить данные карт или банкинга по таким ссылкам

Что советуют клиентам

Также в Ощадбанке дали несколько рекомендаций клиентам:

  • не переходите по подозрительным ссылкам;
  • не передавайте никому персональные и финансовые данные;
  • проверяйте информацию только через официальные каналы Ощадбанка.

Ранее мы писали, что хакеры и мошенники за год украли четыре миллиарда долларов — какими схемами они пользуются.

Также мы сообщали, что пенсии некоторых украинцев под угрозой — мошенники придумали новую хитрую схему.

Ощадбанк мошенничество воровство фишинг мошенники
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
