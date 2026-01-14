В Ощадбанке рассказали о новой мошеннической схеме — как не попасть на крючок

Фейковые компенсации за отключение света — новая схема мошенников
Дата публикации 14 января 2026 19:27
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE
В последние дни украинцам массово начали приходить сообщения якобы от банков и энергетических компаний. В них обещают "компенсации за перебои с электроснабжением" и предлагают перейти по ссылке.
На самом деле это обычная мошенническая схема, предупреждают в Ощадбанке.
Как действуют мошенники
В финучреждении предупредили своих клиентов, что Ощадбанк:
- не присылает сообщений со ссылками на сторонние сайты;
- не оформляет компенсации через мессенджеры;
- не просит вводить данные карт или банкинга по таким ссылкам
Что советуют клиентам
Также в Ощадбанке дали несколько рекомендаций клиентам:
- не переходите по подозрительным ссылкам;
- не передавайте никому персональные и финансовые данные;
- проверяйте информацию только через официальные каналы Ощадбанка.
