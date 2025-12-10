SMS от Укрпошты или Новой почты присылают мошенники — что должны знать украинцы

Девушка держит смартфон в руке. Фото: Unsplash

В Украине мошенники активно присылают письма от имени Новой почты и Укрпошты. В SMS-сообщениях граждан просят "подтвердить адрес" или "обновить данные для доставки посылки", но на самом деле это делается для того, чтобы выманить у украинцев конфиденциальные данные и получить доступ к чужим счетам.

Об этом рассказали в сообществе "Бесплатная юридическая помощь" в социальной сети Facebook.

Как обманывают украинцев и при чем здесь почта

Одна из мошеннических схем заключается в том, что гражданам, которые когда-либо пользовались почтовыми услугами, в Viber или в любой другой мессенджер поступают сообщения от неизвестного абонента. В тексте говорится о якобы проблеме с доставкой посылки. Это может быть неправильный адрес, задержка или необходимость "срочно подтвердить данные".

Еще в сообщении может содержаться активная ссылка. Внешне она похожа на линк на известную курьерскую службу или почтового оператора. Но на самом деле именно эта ссылка является крайне опасной:

если пользователь ее откроет, то попадет на фишинговый сайт;

сайт похож на официальный ресурс, но на самом деле аферисты собирают там персональные и банковские данные: логины, пароли, CVV-коды, реквизиты карт.

К тому же аферисты часто маскируются под службу доставки. Получив сообщение о своей посылке, человек вводит данные, думая, что это для курьера. Но на самом деле вся информация мгновенно оказывается в руках у мошенников. Они могут получить доступ к соцсетям, электронной почте или онлайн-банкингу, украсть деньги или оформить кредиты на имя потерпевшего.

Как противодействовать мошенникам

Есть простые правила, которые помогут вам сохранить в неприкосновенности деньги, а мошенники потеряют шанс на заработок. Речь идет о следующих принципах:

Не переходите по подозрительным ссылкам из SMS, Viber, Telegram или электронной почты. Никогда не вводите персональные или банковские данные на сторонних сайтах, даже если они выглядят правдоподобно. Удаляйте сомнительные сообщения и блокируйте номера, с которых они поступают. Проверяйте информацию только на официальных ресурсах: на сайте или в приложении почтовой службы. Также можно позвонить по номеру, указанному на официальном сайте почты.

Если уже случилось так, что ваши данные получили мошенники или с вашего счета были списаны деньги — не медлите, а скорее обращайтесь за помощью в Киберполицию. Заявку можно подать онлайн через систему электронных обращений граждан.

