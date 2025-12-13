Ціни на кукурудзу падають — що стало причиною

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Впродовж тижня на ринку фуражної кукурудзи в Україні розпочалися знижувальні тенденції щодо цін на продукцію. Так, культура втратила у вартості до 200 гривень за останні сім днів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чому дешевшає фуражна кукурудза

Ціни на фуражну кукурудзу на початку грудня перебувають під тиском подій на аграрному ринку — вартість кукурудзи тут теж знижується, йдеться у публікації АПК-Інформ.

Крім того, пропозиція щодо купівлі/продажу зернової зростає, але якість кукурудзи бажає кращого через високу вологість.

Яка ціна кукурудзи станом на сьогодні

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, здешевшання фуражної кукурудзи на українському ринку триває як мінімум з 5 грудня 2025 року. Станом на суботу, 13 грудня тонна фуражної кукурудзи торгується за ціною у 7 437 гривень.

Середні ціни на кукурудзу станом на початок грудня. Скриншот: Tripoli.land

Найдорожче продукція продавалася у п'ятницю, 5 грудня. Тоді тонна коштувала 7 637 гривень. Вже 6 грудня тонна подешевшала до 7 487 гривень. На цій позначці ціни трималися до вівторка, 9 грудня, після чого впали до показника у 7 437 гривень за тонну.

Раніше ми розповідали, що буде з врожаєм зернових у 2025 році. Крім цього, експерти вже попереджають про майбутні проблеми з експортом зернових та олійних культур. Також ми писали про ціни на ріпак у грудні. Відомо, чи вигідно зараз відправляти цю культуру на продаж за кордон.