Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на фуражну кукурудзу — за скільки продається тонна

Ціни на фуражну кукурудзу — за скільки продається тонна

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 06:30
Ціни на кукурудзу падають — що стало причиною
Гроші. Фото: Новини.LIVE

Впродовж тижня на ринку фуражної кукурудзи в Україні розпочалися знижувальні тенденції щодо цін на продукцію. Так, культура втратила у вартості до 200 гривень за останні сім днів. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому дешевшає фуражна кукурудза

Ціни на фуражну кукурудзу на початку грудня перебувають під тиском подій на аграрному ринку — вартість кукурудзи тут теж знижується, йдеться у публікації АПК-Інформ.

Крім того, пропозиція щодо купівлі/продажу зернової зростає, але якість кукурудзи бажає кращого через високу вологість.

Яка ціна кукурудзи станом на сьогодні

Як свідчать дані на порталі Tripoli.land, здешевшання фуражної кукурудзи на українському ринку триває як мінімум з 5 грудня 2025 року. Станом на суботу, 13 грудня тонна фуражної кукурудзи торгується за ціною у 7 437 гривень.

null
Середні ціни на кукурудзу станом на початок грудня. Скриншот: Tripoli.land

Найдорожче продукція продавалася у п'ятницю, 5 грудня. Тоді тонна коштувала 7 637 гривень. Вже 6 грудня тонна подешевшала до 7 487 гривень. На цій позначці ціни трималися до вівторка, 9 грудня, після чого впали до показника у 7 437 гривень за тонну. 

Раніше ми розповідали, що буде з врожаєм зернових у 2025 році. Крім цього, експерти вже попереджають про майбутні проблеми з експортом зернових та олійних культур. Також ми писали про ціни на ріпак у грудні. Відомо, чи вигідно зараз відправляти цю культуру на продаж за кордон. 

ціни в Україні ціни кукурудза агропромисловість зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації