Головна Фінанси Ціни на експорт зернових — на чому заробляють аграрії

Ціни на експорт зернових — на чому заробляють аграрії

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 06:30
Експорт фуражної кукурудзи — за якими цінами продають продукцію у січні
Гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні на початку 2026 року фуражна кукурудза залишається найбільш затребуваною культурою на експортному ринку. Підтримку закупівельним цінам надає підвищена зацікавленість з боку експортертів.

Про це йдеться у публікації Agronews.

Читайте також:

Експорт фуражної кукурудзи

Як зазначається, експортери зацікавлені в українській фуражній кукурузі, оскільки хочуть залучити якомога більше пропозицій та покрити раніше укладені контракти.

"Пропозиція від агровиробників перебуває на невисокому рівні, що додатково сприяло зростанню", — йдеться у публікації. 

Зважаючи на це, ціни попиту на фуражну кукурудзу в портах Великої Одеси та Дунаю за тиждень зросли на 1 — 2 долари за тонну. Так, станом на 9 січня цінові показники коливаються в межах 200 — 209 доларів за тонну продукції.

Ціни на фуражну кукурудзу в Україні

На внутрішньому ринку ситуація видається більш стабільною: середня ціна тримається на рівні 7 357 гривень за тонну, свідчать дані на порталі Tripoli.land.
Примітно, що показник не змінються вже тривалий час. Так, ціна у 7 357 гривень за тонну фуражної кукурудзи тримається з 1 січня 2026 року. 

Раніше стало відомо про ситуацію з продажами соняшникового насіння. Експорт з України наразі залишається стабільним, однак місцеві аграрії ризикують втратити частину заробітку у 2026 році. Також ми писали, що на агроринку в Україні дорожчає соя. Попит на культуру у перший тиждень нового року залишається на стабільно високому рівні. 

зерно експорт ціни кукурудза зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
