Гривня прискорить падіння: що буде з цінами та заощадженнями українців

Жінка на вулиці, оплата в супермаркеті, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE.

Війна на Близькому Сході розжене інфляцію в Україні майже до 10%. Втім стрибок цін буде тимчасовим, і ситуація стабілізується вже наступного року.

Такий прогноз в ефірі Ранок.LIVE озвучив член ради НБУ Василь Фурман.

За його словами, спочатку регулятор закладав значно нижчі цифри.

"Ми прогнозували, що на початку року інфляція буде 7,5% у цьому році. Через війну на Близькому Сході інфляція вже прогнозується на рівні 9,4%", — заявив Василь Фурман.

Але це явище тимчасове. За розрахунками представника Нацбанку, у наступному році інфляція впаде до 6,5%, а у 2028 році зупиниться на 5%.

Читайте також:

Навіть за таких умов тримати гроші в гривні все одно вигідно. Експерт пояснив, що поточні ставки за державними облігаціями та банківськими депозитами повністю перекривають знецінення. У підсумку люди, які залишають заощадження в національній валюті, отримають чистий прибуток.

"Розмістивши сьогодні ваші кошти в гривні в облігації внутрішньої державної позики або на банківських депозитах, можна отримати дохідність 15–17% річних залежно від суми та терміну інвестицій. А інфляція на кінець наступного року прогнозується на рівні 6,5%. Порахуйте: 15 мінус 6,5 — от ваша чиста реальна дохідність", — підсумував фахівець.

Як повідомляли Новини.LIVE, гривня зараз знецінюється поступово через два головні чинники, які стримують різкі коливання на валютному ринку. За словами фінансового аналітика Олексія Куща, на це впливають подорожчання нафти у світі та зростання глобальної інфляції, а також посилення позицій долара як резервної валюти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть зберігати вдома будь-яку суму грошей — законодавчих обмежень на це немає. Водночас експерти радять підходити до цього обережно й дотримуватися базових правил безпеки, щоб не втратити заощадження через крадіжку чи інші ризики.



