Україна
У ПриватБанку проблеми з "Пакунком малюка" — що відомо

У ПриватБанку проблеми з "Пакунком малюка" — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:48
ПриватБанк і компенсація за "Пакунок малюка" — яка проблема чекає на клієнтів банку
Людина вставляє картку в банкомат. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного ПриватБанку можуть блокувати спроби оплатити товари грошима, які були виплачені на спеціальний рахунок в рамках одноразової допомоги "Пакунок малюка". Йдеться про суму у понад 7 тисяч гривень.

Про це йдеться в одному з повідомлень на порталі "Мінфін" у розділі, в якому громадяни розповідають про проблеми з банками.

Читайте також:

Детальніше про проблему з виплатою компенсації за "Пакунок малюка" у ПриватБанку

Так, одна з громадянок, яка отримала грошову компенсацію замість "Пакунка малюка" розповіла, що вже два місяці не може купити за ці гроші необхідні товари. Операцію, за її словами, банк блокує "з метою безпеки". 

"Звертаєшся і в чат, і на 3700, толку мало… постійно годують сніданками, що ось-ось "іт-спеціалісти" щось вирішать", — написали жінка.

Вона зазначила, що після багатьох звернень банк надав їй нову відповідь: спробуйте в грудні. 

"Потім скажуть спробуйте ще колись, дочекаюсь, що і кошти заберуть", — йдеться у повідомленні.

Чи відреагував на скаргу ПриватБанк

Станом на вечір суботи, 22 листопада, ніхто із представників ПриватБанку не відреагував на звернення клієнтки.

Що таке "Пакунок малюка"

"Пакунок малюка" — це одноразова допомога від держави для сімей, у яких нещодавно народилася дитина. У ньому є необхідні немовляті речі, видають його одразу у пологовому будинку після народження дитини. Однак у батьків є можливість відмовитися від "Пакунка малюка" та отримати грошову компенсацію — 7 689 гривень. Кошти нарахують на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.

Раніше ми писали, чи виплачує ПриватБанк "Зимову підтримку" за 2024 рік. Річ у тому, що є українці, які торік з якихось причин не отримали держдопомогу. В банку пояснили, чи можна отримати торішні виплати у 2025 році. Ще ми розповідали, що в ПриватБанку діє програма знижок у розмірі 30% на медичні послуги. Однак приєднатися до акції можуть не усі клієнти установи.

ПриватБанк гроші компенсація банк пакунок малюка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
