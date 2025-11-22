У ПриватБанку назвали правила оформлення зимових 6,5 тис. грн

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного "ПриватБанку" стала доступна можливість зареєструватися у державній програмі "Зимова Підтримка". В її рамках найбільш вразливим категоріям українців нарахують 6,5 тис. грн.

Про це інформує пресслужба держбанку.

Хто з клієнтів ПриватБанку отримає "Зимові 6500"

Як зазначається, подати заявку на оформлення зимових виплат на "Дія.Картку" ПриватБанку зможуть ті громадяни, які найбільше постраждали від агресії РФ та необхідна посилена турбота з боку держави.

Зокрема, скористатися можливістю отримати "зимові 6,5 тис. грн" зможуть три ключові категорії громадян, зокрема:

Батьки/законні представники, яким держава надає соцвиплати: дітям під опікою чи піклуванням, дітям з інвалідністю, дітям-вихованцям прийомних родин і дитбудинків сімейного типу, дітям переселенців, що мають виплати на проживання, неповнолітнім дітям із малозабезпечених сімей; Людям з інвалідністю першої групи з-поміж переселенців; Самотнім пенсіонерам, яким надається надбавка на догляд.

Як і до якого часу можна подавати заявки

За інформацією банку, ті громадяни, які підпадають під вищевказані критерії, отримають спеціальне push-повідомлення у мобільному застосунку "Дія". У сповіщенні міститиметься запрошення для того, щоб подати заявку.

Після цього можна зробити відповідний запит за кілька кліків у "Дії". А саме:

необхідно обрати опцію "Сервіси";

перейти в розділ "Зимова підтримка"

натиснути пункт "Зимові 6500".

вказати "Дія.Картку" ПриватБанку для нарахування коштів.

У банку зауважили, що "Дія.Картка" є універсальною банківською картою, яку запустили спеціально для отримання різноманітних держвиплат. У застосунку "Приват24" відкрити її можна у цифровому вигляді за лічені хвилини.

Громадяни можуть подавати заявки на виплати до 17 грудня 2025 року.

Кошти надійдуть на рахунок зі спецрежимом використання "Зимові 6500" цифрової карти "Дія.Картка" ПриватБанку. Вони мають цільове призначення, тому використати можна на безготівкову оплату теплого одягу, взуття, медикаментів та вітамінів упродовж 180 днів.

