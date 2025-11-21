Шахраї шлють листи від імені ПриватБанку — як зрозуміти, що це підробка

Додаток Приват24 на телефоні. Фото: Новини.LIVE

Кіберзлочинці продовжують вигадувати різні схеми, щоб отримати доступ до конфіденційних даних клієнтів ПриватБанку. Так, зараз шахраї активізували розсилку фішингових листів — електронних повідомлень, замаскованих під офіційні листи від фінансових чи держустанов.

У них можуть бути шкідливі файли або підозрілі посилання, повідомляє пресслужба банку.

Фішингові "листи від ПриватБанку"

Клієнтів попередили, що ці листи не мають жодного відношення до ПриватБанку.

"Шахраї намагаються встановити на комп’ютери вірусні програми, щоб отримати доступ до документів або рахунків. Тому, будь ласка, будьте уважними й не відкривайте нічого підозрілого", — йдеться у повідомленні.

Клієнтів закликають у разі отримання подібного контенту надсилати його через зручний канал комунікації: https://privatbank.ua/about/contacts

Подати заявку щодо шахрайства також можна самостійно за допомогою Приват24 для бізнесу, в розділі "Комунікації" — "Подати на шахрайство".

У банку також нагадали про ключові правила інформаційної безпеки:

Не зберігайте електронні підписи та паролі на персональних комп’ютерах, у браузерах чи інших програмах. Підписуйте платежі кваліфікованим електронним підписом (КЕП) – SmartID. Перевіряйте інформацію на офіційних сайтах, звертайтесь до підтримки банку у верифіковані канали комунікацій. Не завантажуйте файли від невідомих адресатів та не переходьте за підозрілими посиланнями. Встановіть антивірус та своєчасно оновлюйте його. Використовуйте двоетапну перевірку для входу на пошту та у банківські застосунки. Забороніть або обмежте можливість віддаленої заміни SIM-карти в мобільного оператора. Станьте персоніфікованим абонентом, зареєструвавши свій номер в оператора. Не використовуйте однакові паролі на різних платформах.

Про ще варто знати

Нагадаємо, клієнти, якщо зберігають на банківських рахунках певні суми коштів, мають розумітися на основних небезпечних схемах, які можуть призвести до протиправного списання. Так, якщо знати, як саме працюють шахраї — це допоможе убезпечити власні рахунки.

Схеми постійно удосконалюють, тому орієнтуватися в цьому є обов'язком громадян. Зокрема, не можна:

Відкривати невідомі посилання. Особливо поширеними схемами на сьогодні є шахрайство під виглядом надання соцвиплат, перерахування фіндопомоги або реєстрації для виграшів. Вводити реквізити платіжних карт на незнайомих/підозрілих інтернет-сайтах. Підтверджувати платежі/операції, якщо їх не здійснювали.

Також у жодному разі не треба розголошувати три цифри на звороті платіжної карти, а ще коди та одноразові паролі як фінустанов, так і мобільних операторів, пін-коди до картки.

Раніше ми розповідали, чому зняти готівку у банкоматах ПриватБанку може бути складно. Клієнти розповідають про власні ситуації, які з ними виникали. Також ми писали про термін дії карток ПриватБанку. Відомо, кому з клієнтів треба замовляти нові.