ПриватБанк попередив про зміни щодо обміну валют

Американська валюта. Фото: Unplush

Держфінустанова "ПриватБанк" змінила правила щодо обміну старих банкнот іноземної валюти. Тепер банк після пілотного проєкту приймає такі гроші на інкасо, тобто за додаткову плату, в усіх офісах країни.

Про це розповіли у пресслужбі банку, пише Oboz.

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Як зазначається, купюри з ознаками чималого зносу тепер можна обмінювати у будь-якому відділенні ПриватБанку за додаткові кошти.

Фінустанова відправить гроші у банк-корреспондент за кордон (інкасо). Коштуватиме така послуга клієнтам 10% від суми.

Ще необхідно додатково заплатити за проведення перевірки банкноти на справжність. У відділеннях касири самі вирішуватимуть, чи потрібна така перевірка, адже бувають сильно зношені і складно визначити їхню справжність.

Перевірка коштуватиме 50 копійок за одну банкноту, проте не менше 100 гривень. Таким чином, навіть якщо потрібно встановити справжність однієї купюри, все одно необхідно заплатити 100 гривень, як і за перевірку 200 банкнот. Кожна наступна купюра коштуватиме 50 копійок.

У банку на інкасо прийматимуться такі банкноти;

розірвані чи розрізані на частини;

мають пошкоджені елементи дизайну та захисту;

змінений первісний колір паперу чи зображень.

Інкасо в інших банках

Послуга інкасо доступна також в інших банках.

Так, за офіційною інформацією на порталі Райффайзен Банку, комісія за обмін банкнот становить 7% від суми. У банку інкасо для 1 тис. доларів обійдеться: комісія за обмін — 70 доларів, перевірка банкнот — у 10 гривень. Додатково до 1 гривні за кожну банкноту.

MTB-Bank встановив комісію на рівні 20%, перевірка однієї купюри коштує 30 копійок (мінімальну суму встановили у 20 гривень). Тому за 1 тис. доларів треба віддати комісії за інкасо у 200 доларів та за перевірку купюр 20 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.

Раніше повідомлялося про те, що у державній фінустанові ПриватБанк розповіли, коли можуть стягувати щомісяця кошти з платіжних карток клієнтів. Йдеться про додаткову комісію за обслуговування рахунку, якої можна уникнути.