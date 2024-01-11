Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк змінив правила з обміну валюти — за що треба платити 10% arrow

ПриватБанк змінив правила з обміну валюти — за що треба платити 10%

11 січня 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк попередив про зміни щодо обміну валют
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держфінустанова "ПриватБанк" змінила правила щодо обміну старих банкнот іноземної валюти. Тепер банк після пілотного проєкту приймає такі гроші на інкасо, тобто за додаткову плату, в усіх офісах країни.

Про це розповіли у пресслужбі банку, пише Oboz.

Читайте також:

Скільки коштує обмін старої валюти

Як зазначається, купюри з ознаками чималого зносу тепер можна обмінювати у будь-якому відділенні ПриватБанку за додаткові кошти.

Фінустанова відправить гроші у банк-корреспондент за кордон (інкасо). Коштуватиме така послуга клієнтам 10% від суми.

Ще необхідно додатково заплатити за проведення перевірки банкноти на справжність. У відділеннях касири самі вирішуватимуть, чи потрібна така перевірка, адже бувають сильно зношені і складно визначити їхню справжність.

Перевірка коштуватиме 50 копійок за одну банкноту, проте не менше 100 гривень. Таким чином, навіть якщо потрібно встановити справжність однієї купюри, все одно необхідно заплатити 100 гривень, як і за перевірку 200 банкнот. Кожна наступна купюра коштуватиме 50 копійок.

У банку на інкасо прийматимуться такі банкноти;

  • розірвані чи розрізані на частини;
  • мають пошкоджені елементи дизайну та захисту;
  • змінений первісний колір паперу чи зображень.

Інкасо в інших банках

Послуга інкасо доступна також в інших банках.

Так, за офіційною інформацією на порталі Райффайзен Банку, комісія за обмін банкнот становить 7% від суми. У банку інкасо для 1 тис. доларів обійдеться: комісія за обмін — 70 доларів, перевірка банкнот — у 10 гривень.  Додатково до 1 гривні за кожну банкноту.

MTB-Bank встановив комісію на рівні 20%, перевірка однієї купюри коштує 30 копійок (мінімальну суму встановили у 20 гривень). Тому за 1 тис. доларів треба віддати комісії за інкасо у 200 доларів та за перевірку купюр 20 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.

Раніше повідомлялося про те, що у державній фінустанові ПриватБанк розповіли, коли можуть стягувати щомісяця кошти з платіжних карток клієнтів. Йдеться про додаткову комісію за обслуговування рахунку, якої можна уникнути.

ПриватБанк
банки
долар
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі