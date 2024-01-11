Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк изменил правила по обмену валюты — за что нужно платить 10% arrow

ПриватБанк изменил правила по обмену валюты — за что нужно платить 10%

11 января 2024 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк предупредил об изменениях в обмене валют
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Госфинучреждение "ПриватБанк" изменило правила обмена старых банкнот иностранной валюты. Теперь банк после пилотного проекта принимает такие деньги на инкассо, то есть за дополнительную плату, во всех офисах страны.

Об этом рассказали в пресс-службе банка, пишет Oboz.

Читайте также:

Сколько стоит обмен старой валюты

Как отмечается, купюры с признаками износа теперь можно обменивать в любом отделении ПриватБанка за дополнительные средства.

Финучреждение отправит деньги в банк-корреспондент за границу (инкассо). Такая услуга будет стоить клиентам 10% от суммы.

Еще необходимо дополнительно заплатить за проверку банкноты на подлинность. В отделениях кассиры сами будут решать, нужна ли такая проверка, ведь бывают сильно изношенные и сложно определить их подлинность.

Проверка обойдется в 50 копеек за одну банкноту, однако не менее 100 гривен. Таким образом, даже если нужно установить подлинность одной купюры, все равно необходимо заплатить 100 гривен, как и за проверку 200 банкнот. Каждая последующая купюра обойдется в 50 копеек.

В банке на инкассо будут приниматься следующие банкноты;

  • разорванные или разрезанные на части;
  • имеющие поврежденные элементы дизайна и защиты;
  • измененный первоначальный цвет бумаги или изображений.

Инкассо в других банках

Услуга инкассо доступна также в других банках.

Так, по официальной информации на портале Райффайзен Банка, комиссия по обмену банкнот составляет 7% от суммы. В банке инкассо для 1 тыс. долларов обойдется: комиссия за обмен — 70 долларов, проверка банкнот — в 10 гривен. Дополнительно к 1 гривне за каждую банкноту.

MTB-Bank установил комиссию на уровне 20%, проверка одной купюры стоит 30 копеек (минимальная сумма установлена в 20 гривен). Поэтому за 1 тыс. долларов следует отдать комиссии за инкассо в 200 долларов и за проверку купюр 20 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка могут получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что в государственном финучреждении ПриватБанк рассказали, когда могут взимать ежемесячно средства с платежных карт клиентов. Речь идет о дополнительной комиссии по обслуживанию счета, которой можно избежать.

ПриватБанк
банки
доллар
валюта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме