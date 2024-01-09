ПриватБанк стягує гроші з карток із соцвиплатами — що треба зробити

Банківська картка. Фото: Privatbank

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, коли можуть стягувати щомісяця кошти з платіжних карток клієнтів. Йдеться про додаткову комісію за обслуговування рахунку, якої можна уникнути.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де українці можуть висловлюватися про роботу банків.

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Як йдеться в одній зі скарг, жінка розповіла про те, що фінустанова може стягувати з платіжної картки по 20 гривень комісії щомісяця. При цьому з картки, куди надходять соціальні виплати. Так сталося з її батьком, який є клієнтом ПриватБанку. Коли чоловік перебував на окупованій території та не мав можливості користуватися рахунком, з картки регулярно стягувалися кошти.

Про це він дізнався, коли виїхав на підконтрольну Україні територію. Під час перевірки, виявилося, що банк знімав по 20 гривень з липня 2023 року з коштів, наданих як соціальна допомога. Цьому є офіційне підтвердження, наголосила жінка.

Пояснення ПриватБанку

Жінка звернулась у службу підтримки банку, де їй заявили, що кошти знімали за обслуговування неактивного банківського рахунку. Йдеться про додаткову комісію.

Щоб цього уникнути, радять знайти спосіб користуватися платіжною карткою. Не пояснивши, яким чином це може відбуватися у подібних ситуаціях з окупацією. Жінка вважає, що зараз багато пенсіонерів позбавлені доступу до рахунків через війну, тоді як банк відверто наживається на них.

Представники ПриватБанку відреагували на порталі на скаргу. Однак теж повторили, що за правилами фінустанови, для уникнення стягнення комісії з картки, нею необхідно регулярно користуватися.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, державний ПриватБанк продовжує блокувати доступ до рахунків українців у рамках фінансового моніторингу. Відомо про три основні причини, через які фінустанова найчастіше розриває співпрацю з клієнтами.

Також ми писали, що для клієнтів державної фінустанови "ПриватБанк" змінилися правила деяких SWIFT-переказів. Тепер їх здійснювати стало простіше.