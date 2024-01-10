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Клієнти ПриватБанку можуть безкоштовно отримати картку поштою — кому доступна послуга

10 січня 2024 11:05
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як отримати картку ПриватБанку через Нову Пошту
Відділення ПриватБанку. Фото: Олег Переверзєв, Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять Новою поштою, як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

Замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу можна за кілька кліків через Приват24. Отримати її можна буде у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні та через кур’єра Nova Post на будь-яку адресу у кількох країнах, а саме:

  • Польща;
  • Молдова;
  • Литва;
  • Німеччина;
  • Чехія;
  • Румунія.

"Від початку великої війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24", — сказано у повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що для клієнтів державної фінустанови ПриватБанк змінилися правила деяких SWIFT-переказів. Тепер їх здійснювати стало простіше.

Також ми писали про те, що у державній фінустанові ПриватБанк розповіли, коли можуть стягувати щомісяця кошти з платіжних карток клієнтів. Йдеться про додаткову комісію за обслуговування рахунку, якої можна уникнути.

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