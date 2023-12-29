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ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

29 грудня 2023 09:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Перекази в ПриватБанку — клієнтів попереджають про зміни
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Держфінустанова "ПриватБанк" попереджає про зміни у переказах з картки на картку. Клієнти тепер мають можливість отримувати SWIFT-перекази іноземної валюти без додаткових комісій.

Про це інформує пресцентр банку.

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SWIFT-перекази в ПриватБанку

Як зазначається, клієнти фінустанови відтепер можуть здійснювати SWIFT-перекази без додаткової комісії через Citibank EUROPE PLC:

  • у швейцарських франках;
  • європейській валюті.

У фінустанові пояснюють, що продовжують налагоджувати платіжні "мости" з європейськими банками.

"ПриватБанк відкрив нові кореспондентські рахунки в Citibank N.A. в швейцарських франках (СHF) та євро (EUR). Це додає зручності клієнтам, які зараз перебувають у європейських країнах через війну, та допомагають рідним, близьким та ЗСУ в Україні", — йдеться у повідомленні.

Як сформувати реквізити у Приват24

Клієнти можуть формувати реквізити через Приват24:

  • потрібно знайти в меню "Сервіси";
  • обрати "Перекази"
  • натиснути SWIFT;
  • обрати "Реквізити".

У банку зауважують, що зарахування валютних переказів на гривневий рахунок відбудеться без комісії.

Головними перевагами отримання SWIFT-переказів через ПриватБанк є:

  • відсутність обмежень за сумами;
  • можливість відстеження переказів онлайн;
  • спецлінія підтримки для одержувачів SWIFT-переказів.

Як правило, кошти надходять на рахунки упродовж 24 годин, а 40% платежів зараховуються одержувачу за лічені хвилини.

Отримати реквізити для SWIFT-переказу в додатку Приват24 можна, скориставшись відеопідказками.

Також можна переглянути, як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT через вебверсію Приват24.


Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс долара до кінця 2023 року, що сягнув нового рекорду. Вартість американської валюти змінили також банки та обмінники.

Ще Новини.LIVE писали також про те, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

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