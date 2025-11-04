Відео
eSIM-карта у ПриватБанку — навіщо необхідна та як встановити

eSIM-карта у ПриватБанку — навіщо необхідна та як встановити

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 07:01
Оновлено: 15:10
У ПриватБанку назвали клієнтам головні переваги віртуальної еSIM-карти
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державного банку "ПриватБанк" мають можливість придбати віртуальну сім-карту eSIM, наділену тими ж функціями, що й фізична, однак вбудовану безпосередньо в пристрій. У фінустанові розповіли навіщо необхідна цифрова SIM-картка та як правильно встановити.

Про це передають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Читайте також:

Навіщо необхідна eSIM-карта клієнтам ПриватБанку

Клієнтам розповіли, чому варто стати власником цифрової SIM-картки. eSIM (embedded SIM) є віртуальною SIM-картою, вбудованою у пристрій, що дасть змогу мати кілька номерів на одному девайсі без потреби фізично замінювати SIM-карти.

Як пояснили у банку, eSIM можна придбати для різних пристроїв (смартфонів, планшетів, смартгодинників, ноутбуків). Цифрова картка дозволить:

  1. Для смартфонів — мати кілька номерів в одному пристрої, що дасть змогу перестати хвилюватись за фізичні SIM-картки, адже eSIM дозволить миттєво перемикати їх між особистим і робочим номерами.
  2. Для планшетів — дасть змогу завжди мати інтернет напохваті, адже картка забезпечить стабільний і швидкий доступ до мережі на пристрої, бути на зв'язку в будь-якій ситуації, без необхідності шукати Wi-Fi.
  3. Для смартгодинників — дозволить бути на зв'язку 24/7. eSIM перетворить такий годинник на незалежний засіб комунікації. Завдяки цьому клієнти зможуть здійснювати дзвінки, отримувати важливі повідомлення та користуватися інтернетом без прив'язки до телефона. 
  4. Для ноутбуків — цифрова картка забезпечить безперервний зв'язок для роботи.

Як отримати eSIM у "Приват24"

Клієнти банку можуть отримати eSIM у "Приват24" за кілька кроків. Зокрема, необхідно:

  • знайти eSIM у меню "Сервіси";
  • вибрати необхідного оператора та тариф;
  • підтвердити вибір та здійснити оплату;
  • завершити встановлення, відсканувавши QR-код, і налаштувавши eSIM.

Раніше ми писали, що у клієнтів ПриватБанку можуть виникнути труднощі зі старими доларовими купюрами. Проблеми можуть спіткати під час роботи з терміналом. 

Ще розповідали, як у ПриватБанку легко пройти актуалізацію даних. У фінустанові розповіли про варіант подання відомостей, що гарантує правильність проходження відповідної процедури.   

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
