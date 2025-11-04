У ПриватБанку назвали клієнтам головні переваги віртуальної еSIM-карти

eSIM-карта у ПриватБанку — навіщо необхідна та як встановити
Клієнти державного банку "ПриватБанк" мають можливість придбати віртуальну сім-карту eSIM, наділену тими ж функціями, що й фізична, однак вбудовану безпосередньо в пристрій. У фінустанові розповіли навіщо необхідна цифрова SIM-картка та як правильно встановити.
Навіщо необхідна eSIM-карта клієнтам ПриватБанку
Клієнтам розповіли, чому варто стати власником цифрової SIM-картки. eSIM (embedded SIM) є віртуальною SIM-картою, вбудованою у пристрій, що дасть змогу мати кілька номерів на одному девайсі без потреби фізично замінювати SIM-карти.
Як пояснили у банку, eSIM можна придбати для різних пристроїв (смартфонів, планшетів, смартгодинників, ноутбуків). Цифрова картка дозволить:
- Для смартфонів — мати кілька номерів в одному пристрої, що дасть змогу перестати хвилюватись за фізичні SIM-картки, адже eSIM дозволить миттєво перемикати їх між особистим і робочим номерами.
- Для планшетів — дасть змогу завжди мати інтернет напохваті, адже картка забезпечить стабільний і швидкий доступ до мережі на пристрої, бути на зв'язку в будь-якій ситуації, без необхідності шукати Wi-Fi.
- Для смартгодинників — дозволить бути на зв'язку 24/7. eSIM перетворить такий годинник на незалежний засіб комунікації. Завдяки цьому клієнти зможуть здійснювати дзвінки, отримувати важливі повідомлення та користуватися інтернетом без прив'язки до телефона.
- Для ноутбуків — цифрова картка забезпечить безперервний зв'язок для роботи.
Як отримати eSIM у "Приват24"
Клієнти банку можуть отримати eSIM у "Приват24" за кілька кроків. Зокрема, необхідно:
- знайти eSIM у меню "Сервіси";
- вибрати необхідного оператора та тариф;
- підтвердити вибір та здійснити оплату;
- завершити встановлення, відсканувавши QR-код, і налаштувавши eSIM.
