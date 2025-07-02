Фінансовий моніторинг у 2025 році — що мають знати усі українці

Чоловік біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З червня 2025 року для українців встановили посилений фінансовий моніторинг. Іноді це призводить до блокування банківських карток.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як зараз працює фінансовий моніторинг в Україні.

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Фінансовий моніторинг може зачепити кожного українця, оскільки банки керуються власними положеннями та алгоритмами, які й визначають клієнтів для перевірки. У Національному банку України (НБУ) розповіли журналістам РБК-Україна, що проводять послідовну роботу з ринком щодо розвитку власних систем моніторингу банків.

"За належного рівня розвитку систем моніторингу аномалій платіжної поведінки, самі по собі обмеження будуть втрачати актуальність. Наразі Національний банк готує зведені рекомендації за всіма нашими напрацюваннями та досвідом для того, щоб дати банкам і надавачам платіжних послуг загальне розуміння куди їм треба рухатися у цьому питанні", — підкреслили у НБУ.

Кого точно можуть перевірити

Як зазначають журналісти, фінансовий моніторинг найчастіше застосовують до громадян, які:

здійснюють великі операції з купівлі чи продажу криптоактивів;

отримують чи здійснюють переказ аномально великої суми коштів;

отримують платежі з-за кордону;

перевищують чи наближаються до встановлених для них лімітів на перекази;

регулярно виконують однакові платежі на рахунки інших осіб (зарплата у конвертах чи інші виплати).

Як все відбувається

Як правило, спочатку клієнт отримує запит про надання документів. Іноді клієнту можуть заблокувати доступ до рахунку, поки триватиме перевірка. Підтвердити свої доходи громадяни можуть, надавши:

договори купівлі-продажу майна; декларацію з податку на доходи фізичних осіб;

декларацію ФОП;

бухгалтерські довідки;

розписки;

договори поворотної фінансової допомоги.

Якщо банк отримає такі документи, тоді відділ фінмоніторингу має розблокувати рахунок. Якщо ж клієнт зможе підтвердити наявність офіційного доходу понад встановлений ліміт у 100 тисяч — банк може розглянути питання щодо збільшення лімітів на перекази з картки на картку.

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