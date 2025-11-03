Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Долари чи євро — яку валюту беруть термінали ПриватБанку

Долари чи євро — яку валюту беруть термінали ПриватБанку

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:24
Поповнення карток через термінали ПриватБанку — яку валюту можна вносити
Людина вносить гроші у термінал. Фото: Новини.LIVE

В Україні вистачає терміналів самообслуговування — банки встановили їх практично в усіх містах країни. Громадяни активно користуються ними та для поповнення своїх карток. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, яку валюту приймають термінали ПриватБанку. 

Читайте також:

Які гроші можна вносити у термінали ПриватБанку

За інформацією, яка є доступною на сайті банку, в термінали самообслуговування можна надавати як готівку, так і картки. Коли клієнт проходить авторизацію в терміналі, то йому не обов’язково мати картку із собою, адже для оплати використовуються доступні картки клієнта. 

При цьому термінали самообслуговування ПриватБанку приймають такі валюти: 

  • гривня (UAH); 
  • долар США (USD); 
  • євро (EUR). 

"Перелік номіналів купюр, які приймає термінал, доступний після натискання плашки "Приймаємо готівку від" зверху екрана", – зазначається у повідомленні. 

Спеціалісти банку додають, що операції можна оплатити карткою, якщо її валюта збігається з валютою платежу. Наприклад, депозит у євро можна оплатити як готівковим євро, так і карткою в цій валюті.

Що ще варто знати 

Громадяни, які є клієнтами мобільних операторів Vodafone та lifecell, матимуть доступ до Приват24 навіть без мобільного інтернету. У людей буде доступ до абсолютно всіх функцій мобільного банку. Наприклад, вони зможуть поповнювати мобільний телефон, переказувати кошти, сплачувати  житлово-комунальні послуги.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк з 2026 року по-новому надаватиме частину послуг. Деякі з них стануть платними. Також ми писали, що клієнти державного ПриватБанку можуть отримати до 50 тис. грн. Відомо, що для цього потрібно.

ПриватБанк гроші банки термінали банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
