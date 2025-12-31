Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Р2Р-перекази у Приват24 — що змінилось для клієнтів

Р2Р-перекази у Приват24 — що змінилось для клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 07:01
Перекази у ПриватБанку по-новому — хто отримає фінансову вигоду
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк" тимчасово змінились правила здійснення міжнародних переказів з картами Mastercard. Згідно з ними, передбачається нарахування компенсацій за відповідні операції до квітня 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банківської установи.

Реклама
Читайте також:

Р2Р-перекази у ПриватБанку по-новому 

Згідно з повідомленням держфінустанови, клієнти зможуть долучитися до акційної програми щомісячного нарахування кешбеку за міжнародні перекази з картками Mastercard до 5 квітня 2026 року. 

Очікується кілька хвиль розіграшу фінансових компенсацій від 250 до 50 тис. грн, суперприз розіграють наприкінці у розмірі 100 тис. грн. Не передбачено обмежень на загальну суму кешбеку, на яку матиме право один учасник за весь час дії програми.

У банку пояснили, що для участі в наданні фінансової вигоди потрібно лише дотриматися кількох умов:

  • досягнення повноліття клієнтами;
  • наявність ідентифікаційного коду;
  • мати активну картку Mastercard від ПриватБанку (карта для виплат, Універсальна, Універсальна Gold, преміальні карти);
  • отримати/відправити міжнародний р2р-переказ на/з карти Mastercard від ПриватБанку.

Будь-який міжнародний переказ автоматично братиме участь у розіграші кешбеку. 

Як купити валюту та здійснити міжнародний переказ 

Здійснити міжнародний р2р переказ можна тільки з валютної карти Mastercard від ПриватБанку. Розмір може стартувати з 1 долара або 1 євро (в еквіваленті), максимальний дозволяється переказ до 100 тис. грн (еквівалент).  

Також громадяни можуть в режимі онлайн придбати валюту для здійснення переказу на закордонну карту Mastercard у "Приват24".

Для цього необхідно перевірити наявність валютної карти Mastercard у гаманці. За відсутності — потрібно відкрити валютну Digital картку у дистанційному режимі. Щоб купити валюту, необхідно:

  • відкрити опцію "Переказати";
  • вибрати у полі "З картки" гривневу картку ПриватБанку;
  • натиснути на валютну картку Mastercard від Привату у полі "Отримувач";
  • ввести необхідну суму та натиснути "Продовжити".

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк змінить правила надання послуг з січня наступного року. Один із сервісів, що діяв в Україні та за кордоном, матиме свій тариф.  

Ще повідомляли, що ПриватБанк запровадить системні зміни в обслуговуванні ветеранів. Банк оновить принципи роботи з такими клієнтами.  

ПриватБанк гроші банки Приват24 грошові перекази
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації