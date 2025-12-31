Перекази у ПриватБанку по-новому — хто отримає фінансову вигоду

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE

Для клієнтів держфінустанови "ПриватБанк" тимчасово змінились правила здійснення міжнародних переказів з картами Mastercard. Згідно з ними, передбачається нарахування компенсацій за відповідні операції до квітня 2026 року.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банківської установи.

Р2Р-перекази у ПриватБанку по-новому

Згідно з повідомленням держфінустанови, клієнти зможуть долучитися до акційної програми щомісячного нарахування кешбеку за міжнародні перекази з картками Mastercard до 5 квітня 2026 року.

Очікується кілька хвиль розіграшу фінансових компенсацій від 250 до 50 тис. грн, суперприз розіграють наприкінці у розмірі 100 тис. грн. Не передбачено обмежень на загальну суму кешбеку, на яку матиме право один учасник за весь час дії програми.

У банку пояснили, що для участі в наданні фінансової вигоди потрібно лише дотриматися кількох умов:

досягнення повноліття клієнтами;

наявність ідентифікаційного коду;

мати активну картку Mastercard від ПриватБанку (карта для виплат, Універсальна, Універсальна Gold, преміальні карти);

отримати/відправити міжнародний р2р-переказ на/з карти Mastercard від ПриватБанку.

Будь-який міжнародний переказ автоматично братиме участь у розіграші кешбеку.

Як купити валюту та здійснити міжнародний переказ

Здійснити міжнародний р2р переказ можна тільки з валютної карти Mastercard від ПриватБанку. Розмір може стартувати з 1 долара або 1 євро (в еквіваленті), максимальний дозволяється переказ до 100 тис. грн (еквівалент).

Також громадяни можуть в режимі онлайн придбати валюту для здійснення переказу на закордонну карту Mastercard у "Приват24".

Для цього необхідно перевірити наявність валютної карти Mastercard у гаманці. За відсутності — потрібно відкрити валютну Digital картку у дистанційному режимі. Щоб купити валюту, необхідно:

відкрити опцію "Переказати";

вибрати у полі "З картки" гривневу картку ПриватБанку;

натиснути на валютну картку Mastercard від Привату у полі "Отримувач";

ввести необхідну суму та натиснути "Продовжити".

