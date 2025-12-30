ПриватБанк удосконалив сервіси для клієнтів — що й для кого оновили

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" розповів про нові можливості для бізнес-клієнтів. Новації дозволять оперативно, безпечно та зручно приймати платежі від покупців у будь-який час.

Про це йдеться у повідомленні держфінустанови на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Що ПриватБанк пропонує бізнес-клієнтам

Як зазначають у фінустанові, йдеться про покращення процесу оформлення та оплати замовлень в інтернет-магазинах за рахунок підключення LiqPay до Chekly. Таке рішення одразу дозволить приймати онлайн-розрахунки від клієнтів у Shopify-магазині швидко, безпечно та зручно у будь-який час.

"Chekly × LiqPay: сучасний чекаут для українських Shopify-магазинів. Chekly дає магазинам швидкий, зручний і повністю локалізований чекаут, а інтеграція з LiqPay робить оплату знайомою та комфортною для українських покупців", — йдеться у повідомленні.

Підключення надасть такі переваги:

кастомну сторінку чекауту, розроблену для українського ринку;

оплату через LiqPay: Apple Pay, Google Pay, карти українських банків та PrivatPay;

збільшення кількості продажів завдяки апсейлам, крос-сейлам і тригерам довіри;

підтримку українських служб доставки та повну локалізацію;

аналітику та маркетингові інструменти у кабінеті.

Також передбачається швидке підключення Chekly × LiqPay та роботу зі Shopify без обтяжливих налаштувань.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Інструкція з підключення LiqPay до Shopify через Chekly

Для того, щоб клієнтам виконати підключення Liqpay до Shopify-магазину через Chekly, необхідно:

створити або активувати акаунт на liqpay.ua;

в розділі API скопіювати public key та private key;

зареєструватись або увійти у Chekly;

перейти до інтеграцій: "Магазин" — "Інтеграції" — "Методи оплати" — "Liqpay";

вставити ключі у налаштування Chekly для підключення Liqpay;

зберегти оновлення в налаштуваннях та протестувати оплату.

Після цього покупці зможуть розраховуватися за замовлення через LiqPay зручно та безпечно — карткою, через Apple Pay, Google Pay або "Оплатою частинами".

