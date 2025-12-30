Відео
У ПриватБанку доступні нові можливості — що змінилось

Дата публікації: 30 грудня 2025 07:01
ПриватБанк удосконалив сервіси для клієнтів — що й для кого оновили
Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" розповів про нові можливості для бізнес-клієнтів. Новації дозволять оперативно, безпечно та зручно приймати платежі від покупців у будь-який час.

Про це йдеться у повідомленні держфінустанови на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Читайте також:

Що ПриватБанк пропонує бізнес-клієнтам

Як зазначають у фінустанові, йдеться про покращення процесу оформлення та оплати замовлень в інтернет-магазинах за рахунок підключення LiqPay до Chekly. Таке рішення одразу дозволить приймати онлайн-розрахунки від клієнтів у Shopify-магазині швидко, безпечно та зручно у будь-який час.

"Chekly × LiqPay: сучасний чекаут для українських Shopify-магазинів. Chekly дає магазинам швидкий, зручний і повністю локалізований чекаут, а інтеграція з LiqPay робить оплату знайомою та комфортною для українських покупців", — йдеться у повідомленні.

Підключення надасть такі переваги: 

  • кастомну сторінку чекауту, розроблену для українського ринку;
  • оплату через LiqPay: Apple Pay, Google Pay, карти українських банків та PrivatPay;
  • збільшення кількості продажів завдяки апсейлам, крос-сейлам і тригерам довіри;
  • підтримку українських служб доставки та повну локалізацію;
  • аналітику та маркетингові інструменти у кабінеті.

Також передбачається швидке підключення Chekly × LiqPay та роботу зі Shopify без обтяжливих налаштувань.

ПриватБанк
Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Інструкція з підключення LiqPay до Shopify через Chekly 

Для того, щоб клієнтам виконати підключення Liqpay до Shopify-магазину через Chekly, необхідно: 

  • створити або активувати акаунт на liqpay.ua;
  • в розділі API скопіювати public key та private key;
  • зареєструватись або увійти у Chekly;
  • перейти до інтеграцій: "Магазин" — "Інтеграції" — "Методи оплати" — "Liqpay";
  • вставити ключі у налаштування Chekly для підключення Liqpay;
  • зберегти оновлення в налаштуваннях та протестувати оплату.

Після цього покупці зможуть розраховуватися за замовлення через LiqPay зручно та безпечно — карткою, через Apple Pay, Google Pay або "Оплатою частинами".

Раніше ми повідомляли, що міжнародні P2P-перекази через "Приват24" дадуть змогу отримати шанс виграти щомісячну грошову винагороду. Йдеться про кешбек від 250 грн. 

Ще розповідали, що для клієнтів ПриватБанку діє акція, завдяки якій можна виграти від 25 тис. грн винагороди. Долучитися до неї можуть власники карт Mastercard.  

ПриватБанк банки бізнес гроші банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
