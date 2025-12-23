Міжнародні перекази в ПриватБанку — для кого з клієнтів змінили правила

Картка ПриватБанку та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "ПриватБанк" реалізує нову програму нарахування кешбеків за міжнародні перекази з картами Mastercard. Українці за виконання певних умов зможуть отримати компенсації за відповідні операції до 100 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру держбанку.

Умови нової програми кешбеку від ПриватБанку

Наприкінці року банк запустив нову програму кешбеку за міжнародні перекази з картками Mastercard для своїх клієнтів. Очікується, що діятиме вона до 5 квітня 2026 року.

Згідно з умовами, щомісяця учасники програми зможуть взяти учать у розіграші кешбеків від 250 до 50 тис. грн, а також наприкінці акції стати власником максимального розміру кешбеку у 100 тис. грн. При цьому загальна сума кешбеку, яку зможе одержати один учасник за весь час акційного періоду, буде необмежена.

Тим, хто хоче долучитися до розіграшу кешбеку, необхідно буде:

або отримати міжнародний р2р-переказ на карту Mastercard від ПриватБанку;

або відправити міжнародний грошовий переказ із карти Mastercard Привату на іноземну картку Mastercard.

"Кожен міжнародний переказ із картки на картку Mastercard автоматично бере участь у розіграші кешбеку", — пояснюють у фінустанові.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Як здійснити міжнародний переказ та інші нюанси

Нині на здійснення міжнародних переказів на карти Mastercard діють знижені тарифи від 1%. Зробити це можна, враховуючи встановлені обмеження військового стану, або через мобільний застосунок "Приват24", або його вебверсію.

Здійснити надсилання міжнародного р2р переказу можна виключно з валютної карти Mastercard від Привату.

Мінімальний переказ може становити 1 долар або 1 євро (еквівалент), максимальний — 100 тис. грн (еквівалент). За місяць ліміт для грошових переказів на закордонні картки дорівнює 100 тис. грн (еквівалент).



Раніше ми писали, які діють тарифи на поповнення мобільного через ПриватБанк. Відомо, що фінустанова встановила додаткове стягнення у розмірі 1%.

Також ми розповідали, що з нового року ПриватБанк встановить комісію за безплатну послугу з відправлення банківських карт. Зокрема, в Україні доведеться платити 80 грн.