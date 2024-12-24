ПриватБанк вимагає надати дозвіл на розсекречення банківської таємниці — деталі

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" скаржаться на загрози розкриття банківської таємниці. Прохання надати згоду на таку можливість надходить разом з вимогою оновити анкетні дані.

Про це йдеться на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Загроза розкриття банківської таємниці у ПриватБанку

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнт отримав повідомлення про необхідність актуалізації анкетних даних відповідно до чинного законодавства. Після внесення інформації прийшла вимога підписати два документи:

"Анкета належної перевірки клієнта-фізособи";

"Договір про використання простого електронного підпису".

Щодо анкети належної перевірки клієнта виникла низка питань, адже на початку йдеться про банківську таємницю, яка не підлягає розголошенню третім особам, проте далі після списку анкетних даних зазначається про надання дозволу на розкриття інформації: "Клієнт надає банку дозвіл на підставі запитів отримувачів, здійснювати розкриття отримувачам інформації, яка становить собою банківську таємницю, іншу інформацію з обмеженим доступом.

"Мені ось цікаво, чому я як клієнт повинен надавати такий дозвіл банку? Я звернувся до оператора з вимогою змінити текст документа або прийняти його без додаткового підпису (нащо він потрібний, якщо це анкетні дані та була пройдена верифікація через Дію?), на що була спочатку надана шаблонна відповідь кілька разів... Ну і на кінець я запитав, чому ця вимога не знаходиться в основному договорі та чому я повинен підписувати анкету з додатковими вимогами окремо від договору? Відповідь була така: "рішення дане приймається банком"... Мені здається що тут є порушення моїх прав як належного клієнта банку? Чому я повинен підписувати в анкеті дозвіл на розкриття банківської таємниці?", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Пояснення ПриватБанку

У фінустанові відреагували на скаргу, зазначивши, що необхідність підписання анкети викликана тим, що вона є невід'ємною частиною актуалізації даних про клієнта у банку. ПриватБанк, відповідно до закону, зобов'язаний постійно здійснювати оновлення інформації.

"Стосовно пункту дозволу на розкриття інформації клієнтів — такий дозвіл отримується від клієнтів, незалежно від податкового резидентства, для забезпечення безперешкодної роботи Банку з банками з місцем реєстрації в США, в яких ПриватБанк має кореспондентські рахунки. Дозвіл на розкриття інформації про клієнта може бути застосований лише у разі отримання офіційного запиту від таких банків в межах вимог Закону США про боротьбу з відмиванням грошей", — додали у банку.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилось посилання на договір щодо оформлення картки нацкешбеку в ПриватБанку, де зазначалось про можливість розкриття банківської таємниці. Проте у ПриватБанку спростували це.

Раніше ми писали, що клієнтам ПриватБанку іноді можуть без попередження блокувати рахунки. У фінустанові пояснили причини такого кроку.

