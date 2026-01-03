ПриватБанк рекомендував замінити старі картки — для кого актуально

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державної фінустанови "ПриватБанку" можна здійснити перевипуск шести видів пластикових карт, термін дії яких закінчився або добігає кінця. У банку пояснили, кому рекомендовано скористатися такою можливістю.

Що не так зі старими картами ПриватБанку

Попри те, що ПриватБанк на період воєнного стану автоматично продовжив термін дії всіх карт, є категорії громадян, яким рекомендують замінити стару пластикову карту.

Карти з пролонгованим терміном дії дозволяють:

робити розрахунки у точках продажу або онлайн в Україні;

знімати готівку в банкоматах/терміналах/касах;

проводити операції у вебверсії та мобільному застосунку "Приват24".

Однак громадяни, які перебувають за кордоном, можуть зіткнутися з труднощами під час операцій старими картами, адже ними не скрізь можна буде розраховуватись. Єдиним варіантом для оплати залишиться застосунок. Також рекомендується замінити картку у таких випадках:

тим, хто зіткнувся з шахраями;

у кого пошкоджено пластик;

змінювалися особисті дані.

Ті, хто не мають змоги прибути спеціально у відділення, можуть скористатися послугою доставки карт.

У 2026 році ПриватБанк запровадив тариф на такий сервіс: послуга коштує 80 грн (разом з ПДВ). Така ціна поширюється на всі шість видів карт, незалежно від маршруту в регіони. На доставку карт за кордон у понад 60 країн світу буде діяти диференційований тариф.

Як перевипустити карту дистанційно

Замовити карту дистанційно можна у системі "Приват24". Для цього необхідно:

зайти в меню "Гаманець";

натиснути на карту, яку треба перевипустити;

зазначити адресу відділення;

підтвердити "Замовити картку".

