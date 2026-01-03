Відео
Головна Фінанси ПриватБанк рекомендує замінити шість видів карт — причини

ПриватБанк рекомендує замінити шість видів карт — причини

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 07:01
ПриватБанк рекомендував замінити старі картки — для кого актуально
Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державної фінустанови "ПриватБанку" можна здійснити перевипуск шести видів пластикових карт, термін дії яких закінчився або добігає кінця. У банку пояснили, кому рекомендовано скористатися такою можливістю.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію пресслужби банку.

Читайте також:

Що не так зі старими картами ПриватБанку

Попри те, що ПриватБанк на період воєнного стану автоматично продовжив термін дії всіх карт, є категорії громадян, яким рекомендують замінити стару пластикову карту.

Карти з пролонгованим терміном дії дозволяють:

  • робити розрахунки у точках продажу або онлайн в Україні;
  • знімати готівку в банкоматах/терміналах/касах;
  • проводити операції у вебверсії та мобільному застосунку "Приват24". 

Однак громадяни, які перебувають за кордоном, можуть зіткнутися з труднощами під час операцій старими картами, адже ними не скрізь можна буде розраховуватись. Єдиним варіантом для оплати залишиться застосунок. Також рекомендується замінити картку у таких випадках:

  • тим, хто зіткнувся з шахраями;
  • у кого пошкоджено пластик;
  • змінювалися особисті дані.

Ті, хто не мають змоги прибути спеціально у відділення, можуть скористатися послугою доставки карт.

У 2026 році ПриватБанк запровадив тариф на такий сервіс: послуга коштує 80 грн (разом з ПДВ). Така ціна поширюється на всі шість видів карт, незалежно від маршруту в регіони. На доставку карт за кордон у понад 60 країн світу буде діяти диференційований тариф.

Як перевипустити карту дистанційно

Замовити карту дистанційно можна у системі "Приват24". Для цього необхідно:

  • зайти в меню "Гаманець";
  • натиснути на карту, яку треба перевипустити;
  • зазначити адресу відділення;
  • підтвердити "Замовити картку".

Раніше ми розповідали, що у ПриватБанку запровадять системні зміни в обслуговуванні клієнтів-ветеранів. У банку хочуть повністю оновити принципи роботи.  

Ще повідомляли, що ПриватБанк запустить кілька хвиль розіграшу фінансових винагород за здійснення переказів. Можна буде отримати від 250 до 50 тис. грн

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
