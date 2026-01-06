У ПриватБанку можуть виникнути проблеми з успадкуванням коштів через борги — подробиці

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" можуть виникнути проблеми під час здійснення оформлення спадщини померлих осіб. У разі запиту нотаріуса можуть надати неповну інформацію, що потім "вдарить по гаманцю" спадкоємців.

Про таку ситуацію йдеться в одному з повідомлень на порталі "Мінфін".

Проблеми з успадкуванням коштів через борги у ПриватБанку

Як зазначила одна з клієнток ПриватБанку, під час оформлення спадщини фінустанова надала нотаріусам неповну інформацію, що призвело до фінансових втрат.

Так, на запит нотаріуса банк надав офіційну відповідь, де вказав залишки на трьох рахунках у розмірі 1956 грн і не згадав про наявність заборгованості.

Орієнтуючись на відповідну офіційну інформацію, громадянка сплатила послуги нотаріуса у сумі 600 грн, однак після подання заяви на виплату коштів, банк замість зарахування суми на картку списав їх у рахунок виявленої заборгованості.

Чи вдалося отримати від банку пояснення та кошти

Громадянка повідомила, що вона звернулась до фінустанови за поясненням, адже банк дезінформував нотаріуса, надавши неповні дані про стан рахунків померлої людини, через що зазнала прямих збитків у розмірі 600 грн (за ціну свідоцтва). Якби була поінформвана про борг, то його б не оформлювала.

Вона повідомила, що, оскільки банк відмовився повернути кошти, готує офіційну претензію. Якщо питання не вирішать поверненням коштів або компенсацією витрат на нотаріуса, що стали наслідком помилки банку, наступним кроком стане скарга до Національного банку та судовий позов.

На порталі зауважили, що нотаріус мав у запиті до ПриватБанку витребувати інформацію не тільки про наявність коштів, а й про наявність можливих боргів за кредитами або кредитними картками.

Якщо у запиті нотаріуса не було згадки про наявність можливої заборгованості, то може йтися про прорахунок нотаріуса.

Звернення до ПриватБанку. Джерело: Мінфін

