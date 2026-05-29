Посилки Новою поштою: тарифи на післяплату з 1 червня зміняться

Працівник на терміналі Нової пошти, картка NovaPay в руці. Фото: УНІАН, NovaPay. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний фінансовий сервіс Нової пошти NovaPay з 1 червня запровадив нові тарифи на післяплату. Компанія розширила кількість способів, за яких клієнти можуть сплачувати меншу комісію.

Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Що зміниться для клієнтів

Починаючи з 1 червня, власники карток NovaPay матимуть змогу оплачувати покупки за тарифом 1% + 10 грн не лише через мобільні застосунки NovaPay та Нової пошти, а й безпосередньо у відділеннях, через каси самообслуговування та за допомогою автосписання коштів.

Для тих, хто розраховується готівкою або використовує картки інших банків, умови залишаються попередніми — комісія становитиме 2% + 20 грн.

"Фактично NovaPay робить оплату товарів із післяплатою дешевшою для мільйонів українців у найпопулярніших сценаріях покупок. Сьогодні приблизно кожна третя посилка в Україні оформлюється з післяплатою. Для клієнта післяплата — це насамперед про довіру та комфорт: спочатку побачити товар, а вже потім оплатити. Ми хочемо, щоб цей сценарій був не лише зручним, а й вигіднішим для користувачів NovaPay", — зазначила Яна Левада, в.о. заступниці СЕО з роздрібного бізнесу NovaPay.

Як платити за посилки зі знижкою

У компанії пояснили, що під час проведення оплати система спершу відображатиме стандартний розмір комісії, оскільки на цьому етапі ще невідомо, якою карткою скористається клієнт. Після прикладання картки NovaPay або Кредитки NovaPay сума автоматично перераховується, і комісія зменшується.

Крім того, користувачі мобільного застосунку NovaPay можуть отримати додаткову вигоду — 20% компенсації витрат на комісію післяплати та доставку при оплаті через застосунок сервісу.

