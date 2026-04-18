Тарифи Укрпошти, Нової пошти та Meest Пошти: скільки коштує доставлення посилок у квітні 2026 року

Основними гравцями на ринку поштових послуг в Україні залишаються Нова пошта, Укрпошта та Meest Пошта. Кожна компанія має власну модель ціноутворення, набір сервісів і конкурентні переваги, що впливають на вибір клієнтів.

Новини.LIVE з’ясовували, які тарифи пропонують логістичні оператори в Україні у квітні 2026 року.

Скільки коштує доставити посилку Новою поштою

Найбільший приватний оператор формує тарифи відповідно до типу і ваги відправлення. За доставлення посилки між відділеннями в межах України доведеться заплатити:

документи до 1 кг — 80 грн;

до 2 кг — 90 грн;

до 10 кг — 135 грн;

до 30 кг — 200 грн.

У вартість уже входять базові пакувальні матеріали (конверт або пакет на 0,5-4 кг), комісія від оголошеної цінності до 500 грн і послуга повернення. Додатково оплачується коробка (15–80 грн). Якщо доставлення здійснюється у сільські або віддалені відділення, тариф зростає ще на 30 грн. Це не стосується документів — їх компанія доставляє до філій у селах безплатно.

Тарифи Укрпошти на доставку посилок

Національний поштовий оператор формує тарифи залежно від об’єму відправлення, а не його ваги. Клієнтам пропонують два варіанти — "Базовий" і "Пріоритетний", де останній передбачає швидше доставлення.

Вартість доставлення за тарифом "Базовий":

до 1 500 куб. см — 50 грн;

до 4 000 куб. см — 55 грн;

до 8 000 куб. см — 80 грн;

до 20 000 куб. см — 85 грн;

до 80 000 куб. см — 140 грн;

до 120 000 куб. см — 150 грн.

За пришвидшене доставлення (тариф "Пріоритетний) доведеться доплатити 10 грн. Базова вартість доставки включає пакети для пакування, комісію за оголошену вартість до 500 грн, безплатну відмову від повернення, зберігання у відділенні — до 7 днів у містах, 14 днів у селах, 7 днів у поштоматах.

Які тарифи у Meest Пошти

Цей оператор також використовує вагову модель формування тарифів:

документи до 0,5 кг — 60 грн;

до 2 кг — 70 грн;

до 5 кг — 95 грн;

до 10 кг — 110 грн;

до 20 кг — 155 грн;

до 30 кг — 180 грн.

У базову ціну входить комісія за оголошену вартість до 500 грн, повернення посилки (до 30 кг) у разі відмови отримувача, а також стандартні пакувальні матеріали (сейф-пакет і конверт). Коробки оплачуються окремо — від 60 грн за найменшу.

Тож у більшості випадків саме Укрпошта пропонує найнижчу ціну для стандартних і нетермінових відправлень між обласними центрами. Виключенням є лише малі посилки до 2 кг — тут тариф найнижчій у Meest Пошти.

