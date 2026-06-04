Чи введуть податок на міжнародні посилки у 2026 році: у Раді відповіли

Посилки, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Новий податок на дрібні міжнародні посилки навряд чи запрацює вже цього року. Попри те, що парламент продовжує працювати над новим законопроєктом, його ухвалення може затягнутися через велику кількість правок та технічні труднощі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила народна депутатка Леся Забуранна.

Чому податок не встигнуть запровадити у 2026-му

Ще й досі залишаються сумніви щодо готовності митниці до обробки такої масштабної кількості відправлень. Також поки невідомо, скільки коштів з державного бюджету знадобиться на реалізацію нової реформи.

Коли можуть ухвалити закон

Наразі документ перебуває на розгляді парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Навіть якщо Верховна Рада ухвалить його у червні або липні, знадобиться додатковий час, щоб втілити у життя нові правила.

"Я думаю, що в цьому році технічно це не відбудеться", — наголосила депутатка.

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Тож, схоже, готуватися до нових податків українцям варто вже з наступного року

Водночас Забуранна підтвердила, що оподаткування міжнародних посилок залишається на порядку денному, проте остаточне рішення залежатиме від результатів голосування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям можуть нарахувати податки за банківські перекази, якщо вважатимуть їх доходом. Якщо людина не може пояснити походження коштів або не реагує на вимоги податкової, можна отримати багатотисячні борги, які стягнуть через суд або виконавчу службу. Інколи кошти можуть списати навіть без судового рішення, якщо податок був задекларований, але не сплачений вчасно.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто з українців має щороку сплачувати податок на нерухомість. До оподаткування входять квартири, будинки, дачі, офіси, магазини, склади та інші приміщення, якщо вони оформлені у власність. Водночас податок не нараховується, якщо площа житла не перевищує 60 м² для квартир, 120 м² для будинків та 180 м² — для кількох об’єктів.