Meest Пошта підвищила тарифи на посилки: нова вартість доставки по Україні

Український поштово-логістичний оператор "Meest Пошта" підвищив тарифи на доставлення посилок по Україні. Таке рішення пов’язане зі зростанням витрат на логістику, передусім — на пальне. Нові ціни почнуть діяти вже з 20 квітня 2026 року.

"В умовах зміни економічної ситуації та підвищення ринкових витрат коригування тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи сервісу, збереження якості доставки та передбачуваності для клієнтів", — пояснили в компанії.

На які відправлення зросли ціни

Зміни торкнулися тарифів на доставлення посилок по Україні. В середньому ціни зросли на 10-20 грн залежно від ваги та формату доставлення.

Так, з 20 квітня тарифи на відправлення Meest Поштою будуть такими:

документи — 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами;

посилки до 2 кг — 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами;

посилки до 5 кг — 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами.

Вартість залежить від обраного формату доставлення — у відділення або поштомат.

При оформленні відправлень у мобільному додатку Meest Пошти продовжує діяти автоматична знижка 10%.

Що залишиться без змін

У компанії зазначили, що для клієнтів Meest Пошти й надалі залишатимуться безоплатними:

повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача;

пакувальні матеріали у визначених форматах.

Для палет оператор запровадив окремий тариф у межах обласного центру, що дало змогу знизити вартість локальної доставки у цьому сегменті.

