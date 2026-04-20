Meest Пошта оновила тарифи: скільки доведеться платити за посилки

Дата публікації: 20 квітня 2026 13:38
Meest Пошта підвищила тарифи на посилки: нова вартість доставки по Україні
Відділення Meest Пошти, гроші в гаманці. Фото: Meest Пошта, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Український поштово-логістичний оператор "Meest Пошта" підвищив тарифи на доставлення посилок по Україні. Таке рішення пов’язане зі зростанням витрат на логістику, передусім — на пальне. Нові ціни почнуть діяти вже з 20 квітня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Meest Пошти, передають Новини.LIVE.

"В умовах зміни економічної ситуації та підвищення ринкових витрат коригування тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи сервісу, збереження якості доставки та передбачуваності для клієнтів", — пояснили в компанії.

На які відправлення зросли ціни

Зміни торкнулися тарифів на доставлення посилок по Україні. В середньому ціни зросли на 10-20 грн залежно від ваги та формату доставлення.

Так, з 20 квітня тарифи на відправлення Meest Поштою будуть такими:

  • документи — 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами;
  • посилки до 2 кг — 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами;
  • посилки до 5 кг — 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами.

Вартість залежить від обраного формату доставлення — у відділення або поштомат.

При оформленні відправлень у мобільному додатку Meest Пошти продовжує діяти автоматична знижка 10%.

Що залишиться без змін

У компанії зазначили, що для клієнтів Meest Пошти й надалі залишатимуться безоплатними:

  • повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача;
  • пакувальні матеріали у визначених форматах.

Для палет оператор запровадив окремий тариф у межах обласного центру, що дало змогу знизити вартість локальної доставки у цьому сегменті.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як дешевше відправити посилку по Україні. Поштово-логістичні оператори Укрпошта, Нова пошта та Meest Пошта пропонують різні моделі ціноутворення. Тож варто розуміти, чиї послуги обрати вигідніше у кожному окремому випадку. 

Також Новини.LIVE писали, що у відділеннях Укрпошти поменшає черг. Компанія встановила перші поштомати у Києві. Згодом вони з’являться ще в одному українському місті. 

Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
