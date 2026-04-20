Meest Пошта підвищила тарифи на посилки: нова вартість доставки по Україні

Meest Пошта оновила тарифи: скільки доведеться платити за посилки
Український поштово-логістичний оператор "Meest Пошта" підвищив тарифи на доставлення посилок по Україні. Таке рішення пов’язане зі зростанням витрат на логістику, передусім — на пальне. Нові ціни почнуть діяти вже з 20 квітня 2026 року.
Про це повідомила пресслужба Meest Пошти, передають Новини.LIVE.
"В умовах зміни економічної ситуації та підвищення ринкових витрат коригування тарифів є необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи сервісу, збереження якості доставки та передбачуваності для клієнтів", — пояснили в компанії.
На які відправлення зросли ціни
Зміни торкнулися тарифів на доставлення посилок по Україні. В середньому ціни зросли на 10-20 грн залежно від ваги та формату доставлення.
Так, з 20 квітня тарифи на відправлення Meest Поштою будуть такими:
- документи — 60 грн у межах міста та 65–70 грн між містами;
- посилки до 2 кг — 60 грн у межах міста та 75–80 грн між містами;
- посилки до 5 кг — 95 грн у межах міста та 100–110 грн між містами.
Вартість залежить від обраного формату доставлення — у відділення або поштомат.
При оформленні відправлень у мобільному додатку Meest Пошти продовжує діяти автоматична знижка 10%.
Що залишиться без змін
У компанії зазначили, що для клієнтів Meest Пошти й надалі залишатимуться безоплатними:
- повернення відправлень до 30 кг у разі відмови отримувача;
- пакувальні матеріали у визначених форматах.
Для палет оператор запровадив окремий тариф у межах обласного центру, що дало змогу знизити вартість локальної доставки у цьому сегменті.
Читайте Новини.LIVE!