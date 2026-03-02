Meest Пошта змінила тарифи на доставку по Україні — нові ціни

Meest Пошта змінила тарифи на доставку. Фото: Новини.LIVE, Meest Пошта, Freepik. Фото: Новини.LIVE

Поштово-логістичний оператор Meest Пошта запровадила нову тарифну модель доставки по всій території України. Зміни почали працювати вже з 1 березня.

Про це повідомила пресслужба Meest Пошти, передають Новини.LIVE.

Що передбачає нова тарифна модель

Компанія оновила підхід до формування вартості доставки, зробивши тарифну систему більш деталізованою та прозорою. Тепер ціна відправлення чіткіше залежатиме від ваги посилки та напрямку її транспортування.

Що саме змінилося:

Додано окрему категорію для відправлень до 5 кг. У тарифній сітці з’явився новий ваговий сегмент — до 5 кг. Раніше такі посилки об’єднувалися з іншими категоріями, однак через їхню високу частку на ринку (особливо у діапазоні 2–5 кг) компанія вирішила деталізувати цей сегмент. Це дозволить точніше визначати вартість доставки без усереднення. Окремий тариф для доставки в межах одного обласного центру. Відтепер пересилання посилок у межах одного обласного центру виділене в окрему тарифну позицію. Така доставка коштуватиме менше, ніж міжміські відправлення, що зробить локальні пересилання вигіднішими. Єдина вартість доставки для обласного центру та прилеглих населених пунктів. Населені пункти, які розташовані поряд із обласними центрами, більше не матимуть окремих підвищених тарифів. Доставка до них оплачуватиметься за тим самим принципом, що й у межах самого міста — без додаткових коефіцієнтів. Впроваджено окрему тарифну модель для поштоматів. Доставка через поштомати тепер має власну структуровану тарифну сітку. Це дозволяє клієнтам легше обирати формат відправлення та отримання залежно від зручності та вартості. Збільшено суму автоматичного страхування. Сума страхового покриття, що входить у базовий тариф, підвищена до 500 грн. Додатково оплачувати це не потрібно — страхування вже включене у стандартну вартість відправлення.

Оновлені правила розрахунку тарифів почали діяти для всіх категорій клієнтів з 1 березня 2026 року. Вони застосовуватимуться до всіх відправлень, оформлених із цієї дати.

Скільки коштуватиме відправлення

Згідно з оновленим прайсом Meest Пошти, тарифи на відправлення в межах обласного центру з 1 березня 2026 року становлять:

документи — 50 грн;

до 2 кг — 55 грн;

до 5 кг — 85 грн;

до 10 кг — 95 грн;

до 20 кг — 120 грн;

до 30 кг — 140 грн.

Тарифи на відправлення між містами України (з відділення у відділення):

документи — 60 грн;

до 2 кг — 70 грн;

до 5 кг — 95 грн;

до 10 кг — 110 грн;

до 20 кг — 155 грн;

до 30 кг — 180 грн.

Тарифи на відправлення між містами України (з відділення у поштомат, з поштомата у поштомат, з поштомата у відділення):

документи — 55 грн;

до 2 кг — 65 грн;

до 5 кг — 90 грн;

до 10 кг — 100 грн;

до 20 кг — 150 грн;

до 30 кг — 170 грн.

Розрахунок вартості доставки здійснюється за принципом більшого показника: до уваги береться або фактична вага відправлення, або його об’ємна вага — залежно від того, яке значення є більшим.

