Чи дорожчатимуть ліки та чи варто закупити їх "про запас": відповідь експерта

Для українців у 2026 році подорожчали продукти харчування, пальне й проїзд у громадському транспорті. До всього, можливо вже незабаром населенню доведеться витрачати більше грошей на ліки. Однак додати у ціни мають окремі препарати.

Про це сказав директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едем Адаманов в етері програми День.LIVE.

Які ліки можуть подорожчати для українців

Дорожчими на 10-15% можуть стати препарати, які постачають з-за кордону. Причина: ціна на них залежить від курсу валют. Однак не варто хвилюватися, що подорожчають усі ліки одразу.

При цьому, якщо хтось роздумує над тим, аби запастися ліками наперед, то від цієї ідеї краще відмовитися. Як мінімум через те, що ліки мають термін придатності.

"Якщо створити запас ліків на один — два місяці, можна зекономити якусь суму, але вона не настільки значна, щоб ризикувати, щоб купувати ліки, які вам не знадобляться", — підкреслив Адаманов.

Нагадаємо, в Україні не практикують створення великого резерву з ліками. Але Національна агенція з закупівель намагається тримати запас на 3 місяці. Зберігати на складах ще більшу кількість препаратів — не доцільно.

Як розповідали Новини.LIVE, для українців запрацює сервіс "Укрпошта.Аптека". Ним користуватимуться жителі 26 000 населених пунктів. Отримувати ліки у відділеннях Укрпошти можна буде вже у 2026 році.