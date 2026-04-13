Нова пошта оновила тарифи: скільки доведеться платити за доставку посилок з 13 квітня

Відділення Нової Пошти. Фото: Новини.LIVE

З понеділка, 13 квітня, на Новій пошті діятимуть оновлені тарифи. Логістична компанія підвищила ціни на доставлення документів, посилок та вантажів. Водночас частина послуг залишилася без змін у вартості.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нової пошти.

На які послуги зросли тарифи

Так, з 13 квітня діють нові ціни на доставлення документів. По місту тариф складатиме 70 грн, по Україні — 80 грн. Фірмовий картонний конверт входить у вартість.

Змінилися й тарифи на доставлення посилок до 30 кг:

По місту:

до 2 кг — 70 грн;

до 10 кг — 115 грн;

до 30 кг — 180 грн.

По Україні:

до 2 кг — 90 грн;

до 10 кг — 135 грн;

до 30 кг — 200 грн.

Подорожчало також доставлення вантажів понад 30 кг. Вартість відправлення між відділеннями по місту становить 7 грн/кг, по Україні — від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.

Тарифні зони. Фото: скриншот

На які послуги Нової пошти не зросли ціни

Логістичний оператор залишив без змін тарифи на:

зберігання посилок у відділеннях;

послугу "Пункт передачі";

відправлення з села або селища;

пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.

Як і раніше, не стягуватиметься додаткова плата за пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі тощо.

Чому Нова пошта підвищила тарифи

У компанії пояснили таке рішення необхідністю перегляду вартості послуг відповідно до нинішніх умов роботи.

Там зазначили, що нинішня ситуація на ринку суттєво ускладнилася через зростання операційних витрат. На це впливають підвищення вартості життя, нестабільність на глобальному енергетичному ринку, а також подорожчання пального. Окрім цього, збільшилися витрати на послуги партнерів — зокрема зв’язок та електроенергію.

Водночас у компанії підкреслили, що продовжують вкладати кошти у підвищення безпеки відправлень, підтримку стабільної роботи мережі та операційних процесів. Також там повідомили, що проводять індексацію зарплат працівників, аби зберігати стабільність роботи та надійність сервісу для клієнтів.

