Головна Фінанси Виплати до 77 000 грн: українцям доступна міжнародна допомога

Виплати до 77 000 грн: українцям доступна міжнародна допомога

Дата публікації: 20 березня 2026 13:00
Грошові купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

До 8 квітня 2026 року жителі однієї з областей можуть долучитися до програми від міжнародної ініціативи JERU, що передбачає надання грантової допомоги на розвиток та відкриття власної справи. У її рамках громадяни зможуть отримати до 77 000 грн.

Про те, хто саме має право на гранти, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто і як може взяти участь у проєкті допомоги  

За інформацією БФ "Посмішка ЮА", йдеться про спільну ініціативу з JERU за фінансової підтримки уряду Німеччини "Розбудова стійкості постраждалих від війни громад в Україні", що реалізовують у Широківській громаді Запорізької області.

Вона передбачає надання мікрогрантової підтримки для бізнесу, що постраждав внаслідок війни у період з 24 лютого 2022 року, або на відкриття нового бізнесу.

За інформацією організації, до участі у розширенні бізнесу запрошують жителів Широківської громади, які підпадають під одну з таких категорій:

  • Внутрішньо переміщена особа (ВПО).  
  • Самотні батьки;
  • Багатодітні сім'ї;
  • Ветерани війни;
  • Родини, що постраждали від війни (втрата/поранення члена сім’ї, втрата/пошкодження майна);
  • Особи з інвалідністю;
  • Родини з вагітними жінками або немовлятами (до 6-ти місяців); 
  • Домогосподарства з низьким рівнем доходу.  

Отримати кошти на відкриття нового бізнесу можуть:

  • Ветерани війни;
  • Люди з інвалідністю;
  • Самотні батьки.

Контакти для отримання грошової допомоги

Подавати заявки на участь у програмі буде можна буде з 24 березня до 7 квітня 2026 року включно. Деталі можна уточнити за номером: +380752998854.

Окрім фінансової допомоги у розмірі до 77 000 грн (з урахуванням сплати податків з даної суми), громадянам будуть доступні:

  • підтримка досвідченого бізнес-тренера;
  • групові інформаційні сесії;
  • допомога на всіх етапах участі у проєкті.

Кошти можна витратити, зокрема, на обладнання, інструменти, верстати, техніку, офісне приладдя.

Раніше повідомлялося, що від UNHCR Ukraine можна отримати грошову допомогу у сумі 10 800 грн жителям Ромнів. Для участі у програмі запрошують вразливі групи населення. 
 
Також ми писали, що у березні у Дніпрі можна буде оформити фіндопомогу від Агенції ООН у справах біженців. Виплати передбачені для низки вразливих категорій.

Часті питання

Яку ще допомогу можна отримати від БФ "Посмішка ЮА"

Фонд надає підтримку дорослим та дітям, які потрапили у складні життєві обставини. Діяльність відбувається в межах різних напрямків та проєктів, які впроваджують разом з міжнародними організаціями. Дізнатися детальніше про допомогу у конкретному місті можна за номером гарячої лінії фонду: 050 460 2240 (пн-пт з 9:00 до 17:00), написавши на е-пошту: hotline@posmishka.org.ua.

Як українцям отримати термінову допомогу від фонду  

Громадяни, які потрапили в ситуації, що вимагають термінової невідкладної допомоги, можуть звернутися за номером гарячої лінії фонду "Посмішка ЮА". Загалом у кожному регіоні надають різні послуги (психологічна допомога, соціальний супровід).

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
