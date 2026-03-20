Виплати до 77 000 грн: українцям доступна міжнародна допомога

Грошові купюри та гаманець. Фото: Новини.LIVE

До 8 квітня 2026 року жителі однієї з областей можуть долучитися до програми від міжнародної ініціативи JERU, що передбачає надання грантової допомоги на розвиток та відкриття власної справи. У її рамках громадяни зможуть отримати до 77 000 грн.

Про те, хто саме має право на гранти, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто і як може взяти участь у проєкті допомоги

За інформацією БФ "Посмішка ЮА", йдеться про спільну ініціативу з JERU за фінансової підтримки уряду Німеччини "Розбудова стійкості постраждалих від війни громад в Україні", що реалізовують у Широківській громаді Запорізької області.

Вона передбачає надання мікрогрантової підтримки для бізнесу, що постраждав внаслідок війни у період з 24 лютого 2022 року, або на відкриття нового бізнесу.

За інформацією організації, до участі у розширенні бізнесу запрошують жителів Широківської громади, які підпадають під одну з таких категорій:

Внутрішньо переміщена особа (ВПО).

Самотні батьки;

Багатодітні сім'ї;

Ветерани війни;

Родини, що постраждали від війни (втрата/поранення члена сім’ї, втрата/пошкодження майна);

Особи з інвалідністю;

Родини з вагітними жінками або немовлятами (до 6-ти місяців);

Домогосподарства з низьким рівнем доходу.

Отримати кошти на відкриття нового бізнесу можуть:

Ветерани війни;

Люди з інвалідністю;

Самотні батьки.

Контакти для отримання грошової допомоги

Подавати заявки на участь у програмі буде можна буде з 24 березня до 7 квітня 2026 року включно. Деталі можна уточнити за номером: +380752998854.

Окрім фінансової допомоги у розмірі до 77 000 грн (з урахуванням сплати податків з даної суми), громадянам будуть доступні:

підтримка досвідченого бізнес-тренера;

групові інформаційні сесії;

допомога на всіх етапах участі у проєкті.

Кошти можна витратити, зокрема, на обладнання, інструменти, верстати, техніку, офісне приладдя.

Часті питання

Яку ще допомогу можна отримати від БФ "Посмішка ЮА"

Фонд надає підтримку дорослим та дітям, які потрапили у складні життєві обставини. Діяльність відбувається в межах різних напрямків та проєктів, які впроваджують разом з міжнародними організаціями. Дізнатися детальніше про допомогу у конкретному місті можна за номером гарячої лінії фонду: 050 460 2240 (пн-пт з 9:00 до 17:00), написавши на е-пошту: hotline@posmishka.org.ua.

Як українцям отримати термінову допомогу від фонду

Громадяни, які потрапили в ситуації, що вимагають термінової невідкладної допомоги, можуть звернутися за номером гарячої лінії фонду "Посмішка ЮА". Загалом у кожному регіоні надають різні послуги (психологічна допомога, соціальний супровід).