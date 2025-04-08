Самотні матері — якими правами наділені українки у 2025 році

Жінка з дитиною на руках. Фото: Freepik

Самотнім українкам, які мають дітей, законодавство гарантує деякі трудові пільги у питанні прийому на роботу та звільнення, режиму та умов праці. Щоб мати право на такі привілеї матері потрібно підтвердити відповідний статус.

Це прописано у статті 184 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

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Нюанси в оформленні самотньої матері на роботу

Під час оформлення на роботу самотньої матері застосовуються загальні норми щодо працевлаштування, однак передбачені додаткові гарантії для українок, у яких вік дітей не перевищує 14 років або діти мають інвалідність. Відповідно до вищевказаної статті, таким особам заборонено відмовляти у працевлаштуванні або занижувати заробітну плату у зв'язку з наявністю дитини.

Інакше роботодавець має надати самотній матері текстове пояснення з причинами відмови. З письмовою відмовою громадянка може звернутись до суду.

Жінки мають надати документи, що доводять статус самотньої матері:

свідоцтво про смерть батька;

рішення суду, якщо батька визнано судом безвісно відсутнім/померлим;

витяг з Держреєстру актів громадянського стану.

Випробувальний термін

Згідно зі статтею 26 КЗпП, самотня матір з дітьми до 14 років або з інвалідністю, має право працювати без випробувального терміну у разі працевлаштування. Тоді як за звичних умов роботодавець наділений правом вимагати від матерів проходити випробувальний період, що полегшить процес працевлаштування і гарантуватиме стабільність.

Однак в умовах воєнного стану в країні допускається встановлення випробувального терміну для всіх категорій громадян, зокрема самотніх матерів. У 2025 році правило поширюється і на тих, у кого дітям не більше 14 років або дитина має інвалідність.

Скорочений та неповний робочий час

Також самотні матері можуть домовитись про скорочений робочий час. За статтею 51 КЗпП, скорочений робочий час може фіксуватися з допомогою капіталу компанії чи підприємства.

Проте скорочений час не аналогічний неповному робочому часу, адже у першому випадку передбачається скорочення тривалості робочого дня чи тижня без зміни рівня оплати праці. Тобто жінка надалі матиме повну зарплату. У другому випадку йдеться про режим, за якого особа працює менше за звичайний робочий час, і її зарплата нараховується за фактично відпрацьованим часом.

Роботодавець зобов'язаний надавати самотній матері неповний робочий час на основі її запиту, якщо вона має малолітніх дітей чи дітей з інвалідністю.

Звільнення самотньої матері з роботи

Згідно з українським законодавством, у питанні звільнення самотньої матері з роботи передбачені також особливі умови. Вони знову ж таки стосуються тих, хто виховує дітей віком до 14 років або дітей, які мають інвалідність. За нормами, звільнення таких жінок за бажанням керівника неприпустиме. Проте існують винятки:

у разі тотальної ліквідації підприємства звільнення можливе з обов'язковим працевлаштуванням самотньої матері в іншу компанію;

у випадку завершення строкового трудового договору. У такому разі одиноку матір можуть звільнити за умови сприяння у подальшому працевлаштуванні.

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