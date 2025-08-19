Відео
Головна Фінанси Арешт рахунків — чому Ощадбанк блокує рахунки з соцвиплатами

Арешт рахунків — чому Ощадбанк блокує рахунки з соцвиплатами

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:01
Ощадбанк блокує соцрахунки — що варто знати клієнтам у 2025 році
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство дозволяє арештовувати банківські рахунки з соцвиплатами в державній фінустанові "Ощадбанк". Відомо, чому загрожує блокування коштів та які суми дозволені до зняття у 2025 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали банку.  

Читайте також:

Кому з клієнтів Ощадбанку загрожує арешт рахунків 

Якщо громадянин накопичив заборгованість, то на основі рішення державного чи приватного виконавця рахунки в банку підлягатимуть арешту. При цьому йдеться про всі кошти, що містяться на рахунках, незалежно від їх цільового призначення.

За правилами, забороняється стягнення арештованих коштів з рахунків цільового призначення, куди можуть надходити соцвиплати, пенсії, зарплати чи стипендії. Однак в країні це правило не діє. Через те, що банки відкривають для зарахування соціальних виплат коштів стандартні поточні рахунки, система може блокувати їх. Тобто вони лише умовно називаються соціальними, пенсійними тощо.

Законодавство дозволяє користуватися певною сумою коштів з такого рахунку. Так, боржникам можна використовувати гроші у розмірі, що не перевищує дві мінімальні заробітні плати. У 2025 році йдеться про суму 16 тис. грн на місяць (мінімальна зарплата дорівнює 8 тис. грн).

Як отримати доступ до арештованих коштів

Міністерство юстиції гарантує захист прав громадян, які опинилися у подібній ситуації. Важливо знати права та діяти відповідно до закону.

Для того, щоб отримати доступ до грошей, громадянин має звернутися до виконавця, написавши заяву про визначення поточного рахунку для видаткових операцій. Зокрема, йому необхідно уточнити номер рахунку та банк.

Згідно з правилами, з часу отримання заяви виконавець протягом двох робочих днів повинен ухвалити постанову та одразу надіслати в банк.

Також передбачені такі випадки для зняття арешту:

  • боржник оплатив всю суму боргу;
  • встановлений факт, що виконавчий документ не підлягає виконанню;
  • завершилась дія виконавчого провадження;
  • повернули в суд відповідний виконавчий документ;
  • наявне рішення про скасування заходів забезпечення позову. 

Раніше ми писали, як клієнтам Ощадбанку самотужки змінити ліміт на грошові перекази з карток. Йдеться про обмеження для убезпечення коштів клієнтів від шахрайських списань. 

Також ми розповідали, що деякі біженці, які є клієнтами Ощадбанку, стикнулися з проблемою втрати доступу до застосунку. У банку пояснили, як можна вчинити у такому випадку. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
