Відкриття кредитних карт в Ощадбанку — якими правами наділені клієнти

Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли, що клієнти мають право відмовлятися від деяких додаткових послуг, які пропонують працівники банку. Зокрема, це стосується пропозиції відкриття кредитної карти та підписання документів на депозит.

Про це розповіли представники фінустанови у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Нав'язування кредитних карт в Ощадбанку

Як зазначила одна з клієнток, вона мала досвід з нав'язуванням кредитних карт під час відкриття звичайної зарплатної банківської карти в Ощадбанку. Аналогічна історія була і з пропозицією підписання документів на відкриття депозиту.

Громадянка попросила представників банку переглянути відповідну внутрішню політику, адже, на її думку, пропозиції співробітників відділень мають вигляд тиску на клієнтів, що є неприпустимим.

"Я прийшла отримати зарплатну картку, а мені нав’язують підписати документи на депозит без мого бажання. Потім мені повідомили, що банк зобов’язаний видати мені кредитну картку. Вважаю такі дії недопустимим тиском на клієнта та порушенням моїх прав", — йдеться у зверненні.

Право на відмову від додаткових послуг Ощадбанку

Як зазначив співробітник головного офісу Ощадбанку, пропозиція оформлення додаткових послуг з боку представників фінустанови є нормальною практикою. Проте йдеться лише про оголошення відповідних можливостей щодо оформлення додаткових продуктів, з озвученням переваг, вартості та термінів.

Водночас, згідно з нормами законодавства, лише клієнти наділені правом підключати ту чи іншу додаткову послугу.

"Пропозиція оформлення додаткових послуг є нормальною практикою для багатьох організацій, в т.ч банків. Співробітник відділення може лише запропонувати оформити додатковий продукт, попередньо розповівши про всі його переваги, вартість, терміни та відповівши на всі питання клієнта, що виникають під час консультації. Остаточне рішення щодо потреби в продукті банку приймає все ж таки клієнт", — пояснили у банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

Згідно з інформацією Національного банку України (НБУ), клієнт має право не відкривати пропоновану кредитну карту.

"Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної, — він вводить вас в оману та нав'язує послугу. Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність"), — зазначають в НБУ.

Раніше ми писали, кому з клієнтів Ощадбанку загрожує арешт рахунків. Через відкриття банками для зарахування соцвиплат стандартних поточних рахунків, система може повністю їх заблокувати.

Також ми розповідали про переваги та тарифи карти для виплат в Ощадбанку. У банку пояснили, що вона підходить для отримання пенсій, соціальних виплат та іншої допомоги від держави.