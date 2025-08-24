Відео
Актуальність даних — що необхідно зробити клієнтам Ощадбанку

Актуальність даних — що необхідно зробити клієнтам Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 06:01
Обслуговування в Ощадбанку — навіщо від клієнтів вимагають актуалізації даних
Банківське відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" може надійти в особистий кабінет повідомлення щодо необхідності проходження процедури актуалізації даних. У банку дали низку рекомендацій, як саме потрібно оновити інформацію, а також пояснили, навіщо необхідна відповідна вимога.

Про це йдеться в офіційній інформації банку.

Читайте також:

Правила актуалізації даних клієнтів Ощадбанку

Згідно з чинними вимогами законодавства України з питань фінансового моніторингу, банк може тимчасово обмежувати доступ до рахунків клієнтів, оскільки необхідні актуальні дані.  

Для того, щоб надалі користуватися всіма сервісами Ощадбанку, громадяни мають лише оновити персональні відомості. У фінустанові передбачена можливість дистанційної актуалізації інформації.

Клієнти мають право оновити власні дані у будь-який зручний час. Регулярність потреби в оновленні для кожного клієнта встановлюють індивідуально, однак не рідше ніж один раз на п’ять років.

"Навіть якщо ваші ідентифікаційні дані не змінилися, банк усе одно має отримати документальне підтвердження їхньої чинності й оновити Вашу інформацію в анкеті-опитувальнику, в тому числі максимальний обсяг фінансових операцій (надходжень) на місяць", — йдеться у повідомленні банку.

Як актуалізувати персональні дані у застосунку

У разі виникнення потреби в оновленні відомостей банк надішле клієнтам повідомлення за 30 днів у мобільний застосунок "Ощад/24". 

Пройти відповідну процедуру у застосунку можна, дотримуючись покрокової інструкції:

  1. Необхідно зайти в мобільний застосунок "Ощад/24";
  2. Натиснути на відповідне повідомлення від банку;
  3. У розділі "Ще" перейти у власний профіль;
  4. Переглянути свої персональні дані, подані раніше;
  5. Підтвердити або додати, якщо відомості змінились.

Після цього банківське повідомлення з вимогою оновлення персональних відомостей зникне і клієнту стануть доступні всі послуги фінустанови.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку попередили клієнтів про фішингові QR-коди. Попри зручність такого виду розрахунку, є загроза натрапити на шахраїв, які нині маскують їх під нібито офіційні у низці громадських місць. 

Також повідомляли, що в Ощадбанку нагадали права клієнтів під час відкриття карт. Зокрема, громадяни можуть відмовитися від додаткових послуг, таких як кредитні лінії. 

