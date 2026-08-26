Ощадбанк обіцяє знижки у розмірі 15% для п'яти видів карток: як отримати

Жінки на тлі відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

До 31 серпня 2026 року власники п'ятьох видів преміальних карток від міжнародної платіжної системи Visa, випущених держфінустановою "Ощадбанк", мають можливість отримати 15% знижки за здійснення покупок. Така пропозиція актуальна для тих, хто планує придбати ювелірні вироби.

Про те, за яких умов банк гарантує знижки, розповідають Новини.LIVE.

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Кому в Ощадбанку передбачені знижки

За інформацією банку, цього літа власникам преміальних карток Visa від Ощаду надали ще одну особливу перевагу. Йдеться про можливість скористатися ексклюзивною пропозицією від Visa та одного з українських ювелірних брендів, що поєднує сучасний дизайн, мистецтво та індивідуальність, SOVA.

У рамках акційної програми клієнтам передбачене надання знижки 15% на нові вироби та бестселери вітчизняного бренду.

"Це можливість обрати прикрасу для себе або подарунок для близької людини на вигідніших умовах з колекцій бренду, що поєднує сучасний дизайн, сміливі форми й увагу до деталей", — йдеться у повідомленні фінустанови.

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Важливо, щоб оплата була здійснена з таких карток міжнародної платіжної системи:

Visa Platinum;

Visa Platinum NFC-ring;

Visa Platinum Business;

Visa Infinite;

Visa Infinite NFC-ring.

Як клієнтам Ощадбанку долучитись до акції

Власники вищеперелічених п'ятьох видів преміальних карток від Visa, випущених Ощадбанком, які бажають скористатись пропозицією отримати 15% знижки на придбання ювелірних виробів, повинні виконати кілька кроків:

Перейти у чат-бот Visa Ukraine у Viber або Telegram; Звернутися до менеджера консьєрж-сервісу та поінформувати про бажання взяти участь в акції; Отримати відповідний промокод; Застосувати його під час розрахунку за обрані ювелірні вироби на сайті SOVA; Здійснити оплату преміальною карткою Visa від Ощаду.

Також важливими є такі умови акційної програми:

Знижку можна застосувати тільки під час онлайн-розрахунку на сайті SOVA;

Розрахунок дозволяється здійснювати як карткою Visa, так і за допомогою Apple Pay/Google Pay;

Знижку не можна буде поєднати з іншими акціями, дисконтними програмами, промокодами, сертифікатами;

Наданий промокод зі знижкою буде дійсний необмежену кількість разів.

Скористатися можливістю обрати особливі прикраси від SOVA на вигідних умовах преміального сервісу Visa можна буде до кінця серпня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що до 31 січня наступного року Ощадбанк надав клієнтам можливість отримати грошові сертифікати у 300 грн, які можна використати на купівлю товарів в одній з мереж магазинів. Така акція доступна для громадян похилого віку. Бонуси обіцяють власникам пенсійних карток за виконання умов акційної програми.

Ще Новини.LIVE писали про те, що до кінця 2026 року власникам чотирьох видів карт від системи Mastercard від Ощадбанку нададуть 30% компенсації за деякі розрахунки. Така пропозиція актуальна для мандрівників, які часто бронюють номери у готелях чи котеджах. Головною умовою для отримання знижки є оплата через сервіс "Бронюй".