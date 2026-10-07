Втрата доступу до соцвиплат на дітей в Ощадбанку: що українцям варто знати

Людина тримає банківську картку Ощадбанку та гроші. Фото: Новини.LIVE

АТ "Ощадбанк" може запроваджувати обмеження на доступ до грошей на картках для громадян, які перебувають за кордоном. Оскільки всі рахунки не мають спеціального статусу, зараховані на них соціальні виплати у вигляді аліментів чи грошової допомоги, можуть підлягати арешту, якщо для цього є відкрите виконавче провадження.

Про те, що банк може залишити українців без виплат, розповіла одна з клієнток на порталі Мінфін, передають Новини.LIVE.

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Детальніше про втрату доступу до виплат в Ощадбанку

За інформацією клієнтки, на її рахунки був накладений арешт і вона не може скористатися лімітованою сумою на основі виконавчого провадження, відповідно до норм законодавства. Йдеться про кошти, які надходять у вигляді аліментів на дитину.

Жінка зауважила, що банк просить виконати вимогу прибути у відділення для отримання законної частини коштів через касу, тоді як зробити це фізично неможливо, адже перебуває за кордоном.

"Я перебуваю з дітьми за кордоном і опинилася в критичній ситуації. Приватним виконавцем у виконавчому провадженні № 81853642 мені встановлено законний ліміт на користування коштами на картці Ощадбанку в розмірі 17 294 грн на місяць. Виконавець письмово підтвердив, що безготівкові операції не обмежував. Проте банк повністю заблокував безготівковий доступ до картки і відправляє мене в касу в Україні або вимагає оформлення закордонних довіреностей, що є фінансово та фізично неможливим", — йдеться у повідомленні.

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Також, за її словами, банк автоматично списує "в мінус" соціальні виплати: аліменти та субсидію. Вона вже звернулась до Національного банку України (НБУ) зі скаргою.

Громадянка зкликала керівництво Ощадбанку переглянути правила та дистанційно налаштувати доступ тим, хто за кордоном під час війни, до законного ліміту арештованих рахунків.

Умови доступу до коштів арештованих карт Ощадбанку

За інформацією фінустанови, блокування соціальних виплат в Україні можливе через те, що вони надходять на звичайні рахунки, які підлягають арешту. Банк не відкриває картки зі спецстатусом.

Через це, відповідно до законодавчого механізму, необхідна окрема постанова від виконавчої служби на розблокування частини коштів.

Йдеться про дозволену суму до розпорядження у розмірі двох мінімальних зарплат.

У 2026 році "мінімалка" дорівнює 8 647 грн, а тому клієнти мають право користовуватися сумою у 17 294 грн з арештованих рахунків.

Для цього слід звернутися до каси банку з необхідними документами, де клієнту мають видати законну суму коштів.

У разі появи проблем з доступом до коштів клієнти можуть звернутися зі скаргами до Національного банку України (НБУ). Він здійснює регулювання роботи банків та небанківських фінустанов та уповноважений захищати права споживачів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку розповіли про додатковий захист коштів від шахрайських дій завдяки послузі страхування. Гарантована сума може покрити втрати у разі проблем з розрахунками в інтернеті, торгово-сервісних мережах, викрадення готівки з банкомату чи втрати картки. Коштує мінімально сервіс від 25 грн за місяць.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч в Ощадбанку можна оформити грошову допомогу для родин. Ця фінустанова є уповноваженою на відкриття спецрахунків. Зокрема, у ній можна оформити нові щомісячні виплати у сумі 8 000 грн на дітей. Для цього попередньо слід звернутися до Пенсійного фонду.