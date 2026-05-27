Ощадбанк попередив про анулювання коштів на картках Нацкешбек: дата

У державному "Ощадбанку" зробили попередження для клієнтів, які мають картки "Національний кешбек" та накопичують компенсації за купівлю вітчизняних товарів. Фінустанова назвала кінцевий термін використання таких коштів, після чого їх можуть анулювати.

Про це повідомила пресслужба банку.

Якого числа анулюють кошти на картці Нацкешбек

Як зазначають у пресслужбі, клієнти цієї банківської установи повинні використати накопичені кошти на картці "Національний кешбек" до певної дати, інакше — гроші будуть повернуті державі.

Згідно з інформацією Ощадбанку, наявна сума на рахунку буде доступна до використання лише до кінця червня поточного року.

"Накопичені кошти на картці "Національний кешбек" від Ощаду доступні до використання до 30 червня 2026 року. Після цієї дати невикористані кошти повернуться до державного бюджету", — йдеться у повідомленні.

Водночас, як стверджують у банку, відповідна державна програма продовжить працювати й надалі: кешбек будуть нараховувати автоматично, а баланс можна буде перевірити в застосунку "Дія". Максимально за місяць громадяни зможуть отримати за купівлю українських товарів до 3 000 грн компенсації.

Накопичені кешбек-кошти дозволяється використати на:

оплату комунальних послуг;

поштові послуги;

продукти українських виробників;

медикаменти;

книги/друковану продукцію;

донати для армії.

Як почати отримувати кешбек на карти Ощадбанку

Для тих, хто хоче долучитись до програми, механізм лишився незмінним. Громадяни можуть оформити картку в Ощадбанку дистанційно через застосунок "Мобільний Ощад".

Для цього потрібно дотриматися наступної інструкції:

оновити застосунок Ощадбанку та "Дію" до останньої версії;

у застосунку "Мобільний Ощад" на головному екрані натиснути "+" (Мої можливості);

обрати опцію "Замовити картку";

натиснути на розділ "Нацкешбек";

далі у "Дії" потрібно обрати пункт "Нацкешбек";

вказати карту Ощадбанку для нарахування коштів;

у "Мобільному Ощаді" треба обрати карту (зарплатну чи пенсійну), якою здійснюватиметься розрахунок за товари;

дозволити передачу інформації про транзакції для зарахування коштів з кешбеку.

