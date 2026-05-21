Ощадбанк просить оновити дані: як це зробити пенсіонерам

У держфінустанові "Ощадбанк" діють правила щодо регулярного оновлення даних клієнтами в рамках закону щодо фінансового моніторингу для уникнення обмежень за рахунками. Слідкувати за необхідністю актуалізації персональної інформації мають всі громадяни, які мають картки цієї банківської установи, зокрема, пенсіонери.

Які дані мають подати пенсіонери Ощадбанку у 2026 році

За інформацією банку, всі клієнти зобов'язані з певною періодичністю надавати актуальну інформацію, навіть якщо ідентифікаційні дані не зазнали змін. Для фінустанови важливе документальне підтвердження їхньої чинності. Громадянам потрібно перевіряти та оновлювати інформацію в анкеті-опитувальнику, зокрема, щодо щомісячних максимальних обсягів фінансових операцій (надходжень). Також банк може запитати адресу реєстрації та фактичне місце проживання.

Зокрема, ті, хто має мобільний застосунок "Мобільний Ощад" отримають сповіщення за 30 днів до виникнення необхідності подання даних. Кожен клієнт може отримати таке прохання у різний час, оскільки регулярність залежить від ступеня ризику на основі внутрішніх алгоритмів фінустанови. Таке повідомлення слід чекати один раз на рік у разі високого ризику, або один раз на п’ять років у разі відсутності ризиків.

Аналогічні вимоги стосуються клієнтів, яким нараховують виплати на пенсійні карти Ощадбанку. Для цього клієнт має звернутися до відділення банку з проханням уточнити, коли слід подати дані.

Така вимога Національного банку України (НБУ) поширюється на всі банки. У разі підтвердження актуальності персональних даних — це гарантує доступ до всіх послуг, повноцінне обслуговування та уникнення блокування.

Як дистанційно актуалізувати дані в Ощадбанку

Якщо громадянин має мобільний застосунок і в ньому надійшло повідомлення з вимогою уточнити власні дані, необхідно виконати кілька кроків:

перейти в надіслане сповіщення банку щодо необхідності оновити дані;

знайти та натиснути на пункт "Ще";

перейти у власний профіль;

перевірити персональну інформацію, подану раніше;

підтвердити або дописати нову, якщо є розбіжності.

Також за інформацією банку, онлайн-варіант оновлення може бути недоступним, якщо змінились паспортні дані. У такому разі потрібно особисто прибути у банківське відділення.

