Ощадбанк надає пільги військовослужбовцям: які пропозиції у 2026 році

Військовий, банківське відділення. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році українські військовослужбовці можуть скористатися механізмом пільгового обслуговування у державному "Ощадбанку". Йдеться про спеціальний підхід у поданні, розгляді запиту на кредити для такої категорії громадян, а також пільгові умови кредитування.

Про те, хто і як може отримати пільги від банку, розповідає редакція Новини.LIVE.

Які пільги доступні військовим в Ощадбанку

Згідно із нормами законодавства, йдеться про можливість пільгового кредитування у вигляді споживчого безвідсоткового кредиту для військових. З-поміж таких — кредит на нерухомість для військових "єОселя", фінансові програми для відкриття та розвитку власної справи.

Кредит для такої категорії громадян передбачає наступні пільги:

не нараховуються відсотки за користування кредитними коштами;

банк не стягує штрафні санкції та пені у разі невиконання кредитних зобов’язань;

не стягують протерміновані борги під час воєнного стану.

Як пояснюють у банку, кредитні програми для захисників можуть передбачати й інші пільги. Зокрема, у разі оформлення кредитів на житло можуть надати гнучкий графік платежів або запропонувати спеціальні кредитні ставки.

Читайте також:

Хто і як може скористатися пільгами від Ощадбанку

За інформацією фінустанови, зокрема, безвідсоткові кредити на нерухомість для військових та інші пільгові пропозиції доступні для:

Військовослужбовців, які несуть службу за призовом під час мобілізації на особливий період, з дати та протягом всього часу призову. Ветеранів АТО та чинних учасників бойових дій, залучених до заходів із забезпечення нацбезпеки й оборони у зв’язку з агресією, за період несення служби, проте не більше за термін особливого періоду. Військових, призваних на службу з числа резервістів в особливий період. Дружин/чоловіків вищевказаних категорій громадян з 18 травня 2024 року на весь термін призову/несення служби.

З огляду на це, пільгові кредити доступні всім категоріям військових у разі документального обґрунтування.

Для того, щоб оформити кредит на житло для військових зі знижками, необхідно звернутися до банку, заявивши про відповідне право. Потрібно подати письмове звернення та додати підтверджувальні документи. Такими можуть бути:

витяг з наказу;

довідка щодо зарахування до частини для резервістів;

військовий квиток, де містяться відмітки про призов та службові призначення.

У банку зауважують, що правила оформлення та обслуговування таких кредитів враховують реалії життя українських захисників, а тому передбачають максимальні вигоди з мінімальними вимогами.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку зобов'язані використати накопичену раніше суму коштів на картці "Нацкешбек" до певної дати. Якщо цього не зробити, то гроші повернуться до державної казни. Водночас, така програма працюватиме надалі, а кешбек нараховуватиметься автоматично.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що деяким клієнтам Ощадбанку складно актуалізувати дані на вимогу фінустанови. Йдеться про тих, хто відкрив рахунки до війни в нині окупованих районах. Дехто з клієнтів втратив через це доступ до коштів. Про проблеми з актуалізацією розповідають самі власники карт Ощадбанку.