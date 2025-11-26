Відео


Головна Фінанси Клієнти Ощадбанку платитимуть більше за деякі послуги — деталі

Клієнти Ощадбанку платитимуть більше за деякі послуги — деталі

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 06:01
Оновлено: 15:22
Ощадбанк попередив клієнтів про зміну тарифів — скільки доведеться платити
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" запроваджує нові тарифи для своїх клієнтів. Зміни набудуть чинності вже з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Читайте також:

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку з використанням платіжних карток", — йдеться у зверненні.

За що доведеться платити більше

З 1 січня 2026 року у тарифних пакетах "Моя картка", "MORE" та "Дитяча картка" зміниться вартість повідомлень, яка становитиме:

  • SMS-повідомлення — 40 грн/місяць (зараз 25 грн);
  • Viber — 25 грн/місяць (зараз 15 грн).

Плату за Push-повідомлення у додатку Ощадбанк не запроваджуватиме. Послуга й надалі надаватиметься за 0 грн/міс.

Проте у півтора раза зросте вартість надання виписки. За отримання довідки про рух коштів на рахунку у відділенні Ощадбанку доведеться заплатити 150 грн. Зараз ця послуга коштує 100 грн.

Зміниться також тариф на інформування про залишок коштів на рахунку через каси, термінали та банкомати Ощадбанк. Перший запит на добу, як і раніше, буде безплатним, а от за кожний наступний доведеться заплатити 5 грн (зараз це коштує 3 грн). 

Комісія за спробу розрахунків на суму, що перевищує доступну на картці, залишиться без змін — 0 грн.

Клієнтам Ощадбанку треба терміново замінити картки

Деяким громадянам доведеться замінити картки Ощадбанку на нові. Якщо цього не зробити — з 1 січня 2026 року банк їх заблокує.

Йдеться про клієнтів, у яких:

  • строк дії картки минув з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, і протягом вересня-жовтня 2025 року за нею була хоча б одна операція (успішна або ні) у касі, банкоматі або терміналі будь-якого українського банку;
  • строк дії картки минув з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, але залишок на ній дорівнює нулю, і за останні шість місяців не було жодної операції.

"Таким клієнтам слід звернутися до банку за новою карткою — інакше з 1 січня 2026 року ці картки будуть заблоковані", — написав у своєму Telegram-каналі голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Власникам таких карток необхідно з'явитися у відділення держбанку, при чому зробити це заздалегідь — до 1 січня 2026 року, щоб уникнути обмежень та не залишитися без доступу до коштів.

Якщо ж картка вже перевипущена, її можна отримати у зручний час у найближчому відділенні.

Раніше ми писали, що Ощадбанк може блокувати військовослужбовцям рахунки, куди надходить грошове забезпечення.

Також дізнавайтеся, на які товари можуть отримати знижки клієнти Ощадбанку.

тарифи Ощадбанк банки банківські карти Ощад24
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
