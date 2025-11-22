В Ощадбанку пояснили, чому пропонують додаткову послугу за 25 грн — що важливо знати

Банківське відділення у Києві. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, чому працівники у відділеннях пропонують клієнтам страхування від шахрайства. Йдеться виключно про інформування щодо наявності важливих додаткових можливостей для захисту коштів, що не передбачає схиляння до її підключення.

Про це повідомив представник Ощадбанку на офіційній сторінці у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Пропозиції з оформлення додаткових послуг в Ощадбанку

Як зазначається в одному повідомлень, клієнт описав ситуацію, де працівники банку пропонують громадянам оформити послугу зі страхування від шахрайських дій.

Він зауважив, що державний банк мав би гарантувати безпеку без підключення додаткових послуг, а тому звернувся до фінустанови за поясненням.

"... Державний банк пропонує страховку від шахрайських дій. Взагалі-то, як на мене, то саме держава і має гарантувати громадянам безпеку як особисту, так і економічну. І коли ми вкладаємо свої кошти в банк, то саме банк має перейматись безпекою та захистом наших коштів, для цього у них навіть є своя служба безпеки...", — йдеться у звернення.

Пояснення Ощадбанку

Працівник головного офісу Ощадбанку відповів на звернення, зазначивши, що йдеться лише про пропозицію підключення послуги. За його словами, придбання додаткових товарів чи послуг є нормальною практикою для багатьох організацій, зокрема банків.

"Співробітник може лише запропонувати клієнту той чи інший продукт, попередньо розповівши про всі його переваги та відповівши на питання клієнта, в разі зацікавленості. Якщо продукт клієнту не потрібен, він звичайно може відмовитися від нього, адже остаточне рішення залишається за клієнтом", — йдеться у поясненні.

Представник банку назвав переваги підключення послуги зі страхування. Відповідна програма покриває шахрайство:

в торгово-сервісних мережах;

у мережі Інтернет;

операції в банкоматі.

Також йдеться про захист від шахрайства під впливом обману шляхом психологічного тиску на клієнта та виманювання даних.

Окрім того, оформлення страхування від шахрайських дій має низку переваг у вигляді:

покриття операцій, що виникли за непередбачених обставин і поза увагою клієнтів, зокрема у разі переходу на підробний сайт, розголошення особистої інформації під дією обману;

отримання відшкодування у найкоротші терміни в межах встановленого ліміту;

розмір щомісячної оплати становить лише 25 грн та не потребує для цього відвідування установи банку завдяки автоматичному списанню коштів.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку під блокування потрапляють зарплатні рахунки. Представники уточнили важливі деталі процедури фінмоніторингу.

Ще розповідали, що деяким клієнтам Ощадбанку загрожує арешт рахунків з пенсіями. Проте за певних обставин є можливість блокування грошей.