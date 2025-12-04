Ощадбанк надає знижки до кінця року — за які послуги можна платити на 25% менше

Банківська карта у руках. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" надає можливість клієнтам заощадити на сервісах, що надає поштовий оператор "Укрпошта". Гарантованою миттєвою знижкою можна скористатись до кінця 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ощадбанку.

Програма знижок для клієнтів Ощадбанку

Власники карт Ощадбанку можуть до кінця року платити менше за послугу з доставки посилок від Укрпошти. Завдяки спеціальному промокоду, наданому для клієнтів держфінустанови промокод, можна платити на чверть менше від суми.

Умови передбачають, що за розрахунок картками Ощадбанку буде надано знижку у 25%. Бонус поширюється на:

тарифний план "Базовий";

тарифний план "Пріоритетний".

За інформацією Укрпошти, тариф "Базовий" вважається найбільш прийнятним за ціновою політикою на ринку поштових перевезень, а тариф "Пріоритетний" передбачає пришвидшену обробку та доставку замовлень.

Як долучитися до програми знижок

Клієнти Ощадбанку, які бажають отримати знижку, повинні виконати такі кроки:

Надати оператору поштового відділення промокод 0010-0011-1728 на знижку; Розрахуватися будь-якою картою Ощадбанку за сервіс з доставки; Миттєво отримати знижку у 25%.

Як повідомляють у фінустанові, промокод діятиме до 31 грудня 2025 року. При цьому скористатися ним можна необмежену кількість разів.

