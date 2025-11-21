Ощадбанк надав можливість заощадити на покупках до 2 тис. грн у листопаді — умови

Оплата картою Ощаду — хто може заощадити до 2 тис. грн
Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" мають змогу платити менше під час розрахунку за деякі товари до кінця листопада 2025 року. Отримати знижки до 10% можна у разі здійснення оплати лише деякими картами.
Про це йдеться в інформації на офіційному сайті державного банку.
Умови надання знижок клієнтам Ощадбанку
Згідно з повідомленням держфінустанови, клієнти можуть скористатися можливістю заощадити до 10% від суми під час здійснення купівлі товарів у мережі "Цитрус". Такою пропозицією можуть скористатися власники карти Visa від Ощадбанку.
"Плануєте оновити техніку або придбати щось особливе для себе чи близьких? У "Цитрус" на вас чекає величезний вибір гаджетів, аксесуарів, побутової техніки та інших крутих товарів. А ще при оплаті карткою Visa від Ощаду ви отримаєте знижку до 10%!", — йдеться у повідомленні.
За умовами, розмір знижки може досягати 2 тис. грн від вартості товару. Вона поширюється на товари з акційного переліку під час здійснення оплати за онлайн-замовлення на сайті "Цитрус" або в застосунку на території України, крім тимчасово окупованих територій.
Пропозиція буде актуальною для власників карти Visa від Ощадбанку до 30 листопада 2025 року.
Як клієнтам отримати знижки на товари
Клієнти фінустанови можуть отримати знижку у разі дотримання наступних умов:
- Необхідно оформити покупку онлайн на citrus.ua/в застосунку;
- Обрати акційний товар та додати до кошика;
- Здійснити оплату покупки картою Visa від Ощаду;
- Отримати знижку до 10% під час розрахунку.
Також у банку зауважили, що надання знижки на гаджети має ще одну умову. Вона не може сумуватися з іншими акціями, бонусами та купонами.
