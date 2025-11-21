Ощадбанк надав можливість заощадити на покупках до 2 тис. грн у листопаді — умови

Карта банку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" мають змогу платити менше під час розрахунку за деякі товари до кінця листопада 2025 року. Отримати знижки до 10% можна у разі здійснення оплати лише деякими картами.

Про це йдеться в інформації на офіційному сайті державного банку.

Умови надання знижок клієнтам Ощадбанку

Згідно з повідомленням держфінустанови, клієнти можуть скористатися можливістю заощадити до 10% від суми під час здійснення купівлі товарів у мережі "Цитрус". Такою пропозицією можуть скористатися власники карти Visa від Ощадбанку.

"Плануєте оновити техніку або придбати щось особливе для себе чи близьких? У "Цитрус" на вас чекає величезний вибір гаджетів, аксесуарів, побутової техніки та інших крутих товарів. А ще при оплаті карткою Visa від Ощаду ви отримаєте знижку до 10%!", — йдеться у повідомленні.

За умовами, розмір знижки може досягати 2 тис. грн від вартості товару. Вона поширюється на товари з акційного переліку під час здійснення оплати за онлайн-замовлення на сайті "Цитрус" або в застосунку на території України, крім тимчасово окупованих територій.

Пропозиція буде актуальною для власників карти Visa від Ощадбанку до 30 листопада 2025 року.

Оголошення. Джерело: Ощадбанк

Як клієнтам отримати знижки на товари

Клієнти фінустанови можуть отримати знижку у разі дотримання наступних умов:

Необхідно оформити покупку онлайн на citrus.ua/в застосунку; Обрати акційний товар та додати до кошика; Здійснити оплату покупки картою Visa від Ощаду; Отримати знижку до 10% під час розрахунку.

Також у банку зауважили, що надання знижки на гаджети має ще одну умову. Вона не може сумуватися з іншими акціями, бонусами та купонами.

