Тарифи в Ощадбанку: для кого з клієнтів змінять правила з 1 липня

Картка, банкомат та відділення банку. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" чекають тарифні зміни з липня 2026 року. Банк має намір переглянути питання оплати низки популярних послуг за одним із тарифних пакетів, зокрема за поповнення рахунків готівкою без використання картки.

Про те, які запропонують зміни клієнтам Ощадбанку наступного місяця, розповідає редакція Новини.LIVE.

Для кого з клієнтів Ощадбанку переглянуть тарифи

Як зазначається, з 1 липня державна банківська установа має намір змінити ціни на низку поширених сервісів для карт за тарифним пакетом MORE. Зокрема, більше не стягуватить комісію за такими банківськими операціями:

поповнення карткових рахунків готівкою без використання картки у POS-терміналах;

внесення коштів на рахунок без фізичної картки через банкомати;

поповнення рахунків без картки в інформаційно-платіжних терміналах;

зарахування коштів без картки за банківськими реквізитами рахунку.

Також стануть безкоштовними:

операції зі зняття коштів з рахунку у касах відділень;

списання грошей у терміналах самообслуговування;

видача коштів у банкоматах Ощадбанку.

Для власників карт з цим тарифним пакетом з кредитним лімітом будуть безплатні перекази з картки на картку власних коштів (з карти MORE), і перекази за фінансовим номером телефону через застосунок та веббанкінг "Ощад24/7".

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Окрім того, не стягуватимуть комісію за перекази власних чи кредитних коштів за довільними реквізитами на рахунки в Ощадбанку та інших українських банках.

Які умови обслуговування тарифного пакету MORE

За оновленою інформацією банку, для користувачів з тарифним пакетом MORE термін дії карти становить п'ять років, її видають у національній валюті, а відкриття рахунку не тарифікується.

Зокрема, щомісячна комісія за обслуговування рахунку залежить від типу картки:

неіменна/ цифрова картка MC Debit World, Visa Rewards — безкоштовно;

іменна картка MC Debit World, Visa Rewards — 100 грн за випуск/перевипуск карти за ініціативою клієнта;

Mastercard Debit Platinum, Visa Platinum — 300 грн/міс, якщо сума безготівкового розрахунку картами до 10 000 грн/міс;

Маstercard World Elite, Visa Infinite — 900 грн/міс, якщо сума безготівкового розрахунку картами до 20 000 грн/міс.

Також банк стягує 15 грн у разі зміни пін-коду (перша зміна в пристроях банку — безкоштовно, Ощад 24/7 — безкоштовно).

Ще Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк продовжив термін дії карт до 31 грудня цього року. Йдеться про картки із завершеним терміном дії з лютого 2022 року. Зміни торкнулися всіх банківських продуктів: від дитячих до преміальних. Проте банк частину старих карт закрив, а тому їх необхідно замінити у відділенні.

Також Новини.LIVE писали, що Ощадбанк назвав дату, коли анулюють кошти на картці Нацкешбек. Згідно з інформацією банку, наявна сума на рахунку буде доступна до використання лише до певного періоду. Проте відповідна держпрограма продовжить працювати надалі, громадяни автоматично будуть отримувати кешбек за купівлю товарів.