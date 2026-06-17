Ощадбанк увів нові правила для клієнтів з картками: що змінилося

Люди з карткою в руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

Державний "Ощадбанк" влітку 2026 року змінив правила обслуговування для низки своїх клієнтів. Йдеться про власників карток, термін дії яких добіг кінця ще на початку повномасштабного російського вторгнення, з лютого 2022 року.

Про те, що змінилося для клієнтів, розповідає редакція Новини.LIVE.

Нові правила для клієнтів з картками Ощадбанку

Як свідчить інформація, оприлюднена державною банківською установою, деякі власники старих карток з неодноразово пролонгованим терміном дії мають звернутися до відділень банків, де їх було видано, для переоформлення.

Згідно зі змінами, частину таких карт було заблоковано на початку літа, а частині продовжили термін дії тільки до 31 грудня 2026 року.

Оскільки продовження відбулося в автоматичному режимі не для всіх карт, вони мають бути замінені в обов'язковому порядку для можливості подальшого повноцінного обслуговування. Якщо це не зробити — такі клієнти втратять доступ до власних рахунків. Їм буде недоступна можливість:

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зняття готівки з карт;

здійснення розрахунків фізичною карткою;

виконання онлайн-операцій у застосунку чи веббанкінгу "Ощад24".

Під блокування потрапили картки, за якими:

не здійснювалися операції з 1 січня 2025 року, не використовувалися;

на рахунку менше або дорівнює нулю залишок коштів.

Решті карт продовження терміну дії до кінця року відбулося у зв'язку з воєнним станом та прагненням банку забезпечити клієнтам зручність. Однак у банку рекомендують за можливості замінити старі картки.

"У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2026 року. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчився з лютого 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Як правильно перевипустити стару картку Ощадбанку

За даними банку, здійснити заміну картки можна у відділені, в якому її було видано, або в області, де було оформлено вперше.

Зокрема, громадяни, які перебувають за кордоном, чи не мають можливості особисто прибути до відділення, можуть скористатися правом перевипустити картку через довірену особу. Для цього необхідно буде оформити нотаріальну довіреність.

У разі особистого прибуття до відділення громадянин повинен при собі мати:

паспорт чи документ, що посвідчує особу;

картку із звершеним терміном дії.

Якщо картку вже було перевипущено, отримати її можна у відділенні Ощадбанку у будь-який зручний час.

Деталі щодо терміну дії карт можна уточнити наступним чином:

через контактний центр за номером: 0-800-210-800;

по вебдзвінку на офіційному порталі;

через дзвінок у месенджері Viber.

Клієнти, які перебувають за межами країни, можуть звернутися до фінустанови за номером: +38 (044) 247-84-18.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк під час переоформлення карт може пропонувати договори на страхування на платній основі. Зокрема, такі рекомендації надають пенсіонерам, однак у фінустанові пояснили, що йдеться лише про можливість, від якої можна сміливо відмовитися та не переплачувати.

Також Новини.LIVE писали, що Ощадбанк скасує частину комісій з 1 липня 2026 року. Очікується, що банк оновить ціни для власників карток за тарифним пакетом MORE. Йдеться про вартість банківських операцій, якими клієнти користуються найчастіше.