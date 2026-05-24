В Ощад24/7 діятимуть обмеження на перекази у червні: які будуть ліміти

Фінансові операції в "Ощад24/7": що буде з лімітами у червні
У червні 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" продовжать діяти суворі обмеження на низку фінансових операцій у мобільному застосунку та через портал "Ощад24/7". Клієнти мають зважати на наявність лімітів на грошові перекази, перевищення яких буде неможливе з метою захисту коштів від шахраїв.
Про це пише видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію державної банківської установи.
Які діятимуть ліміти на перекази в "Ощад24/7" у червні
На початку літа для клієнтів цієї фінустанови не передбачається жодних пом'якшень у питанні визначених лімітів на операції грошових переказів у застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7". Будуть чинними раніше встановлені обмеження на суми коштів в рамках запроваджених заходів безпеки.
Зокрема, ключовими будуть такі обмеження на онлайн-операції наступного місяця:
- Здійснення переказів у нічний час;
- Перерахунок суми у понад 1 000 з додатковим підтвердженням;
- Онлайн-перекази за власними лімітами.
У нічний час громадяни не зможуть відправити певну суму на інші банківські картки. Йдеться про заборону на фінансові операції, що перевищуватимуть 10 000 грн за один раз. Відповідні обмеження актуальні саме у нічний період доби, оскільки в цей час відбувається найбільша активізація шахраїв.
Загальний ліміт з додатковим підтвердженням на онлайн-відправлення коштів також залишиться чинним. Йдеться про обсяги коштів, які не можна відправляти без SMS-підтвердження на фінансові номери телефонів відправників. Банк після різкого зниження ліміту не планує послаблень, а тому громадяни не зможуть відправити суму вище 1 000 грн без погодження.
Відповідні правила діють згідно з нормами постанови Національного банку України (НБУ) №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".
Як здійснити переказ грошей в "Ощад 24/7"
Завдяки можливості переказу коштів між картами банку в "Ощад 24/7" зробити це можна за лічені хвилини. Для цього слід виконати кілька кроків:
- обрати у меню пункт "Перекази";
- перейти в "Перекази між картками";
- вказати необхідний вид переказу;
- обрати карту, куди потрібно зробити переказ;
- вказати номер карти отримувача/відсканувати;
- дати згоду на списання комісії;
- натиснути "Продовжити";
- ввести код.
Водночас, алгоритм здійснення переказу на карту іншого банку наступний:
- у меню відкрити опцію "Перекази";
- перейти в розділ "На картку іншого банку";
- вказати картку, з якої буде здійснений переказ;
- зазначити номер карти, куди буде відправлено переказ та суму;
- дати згоду на зняття комісії;
- натиснути "Продовжити";
- ввести отриманий код.
