Фінансові операції в "Ощад24/7": що буде з лімітами у червні

Фінансові операції в "Ощад24/7": що буде з лімітами у червні

Дата публікації: 24 травня 2026 06:01
В Ощад24/7 діятимуть обмеження на перекази у червні: які будуть ліміти
Смартфон у жінки, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У червні 2026 року у державній фінустанові "Ощадбанк" продовжать діяти суворі обмеження на низку фінансових операцій у мобільному застосунку та через портал "Ощад24/7". Клієнти мають зважати на наявність лімітів на грошові перекази, перевищення яких буде неможливе з метою захисту коштів від шахраїв.  

Про це пише видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію державної банківської установи.

Які діятимуть ліміти на перекази в "Ощад24/7" у червні

На початку літа для клієнтів цієї фінустанови не передбачається жодних пом'якшень у питанні визначених лімітів на операції грошових переказів у застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7". Будуть чинними раніше встановлені обмеження на суми коштів в рамках запроваджених заходів безпеки.

Зокрема, ключовими будуть такі обмеження на онлайн-операції наступного місяця:

  1. Здійснення переказів у нічний час;
  2. Перерахунок суми у понад 1 000 з додатковим підтвердженням;
  3. Онлайн-перекази за власними лімітами.

У нічний час громадяни не зможуть відправити певну суму на інші банківські картки. Йдеться про заборону на фінансові операції, що перевищуватимуть 10 000 грн за один раз. Відповідні обмеження актуальні саме у нічний період доби, оскільки в цей час відбувається найбільша активізація шахраїв.

Загальний ліміт з додатковим підтвердженням на онлайн-відправлення коштів також залишиться чинним. Йдеться про обсяги коштів, які не можна відправляти без SMS-підтвердження на фінансові номери телефонів відправників. Банк після різкого зниження ліміту не планує послаблень, а тому громадяни не зможуть відправити суму вище 1 000 грн без погодження.

Відповідні правила діють згідно з нормами постанови Національного банку України (НБУ) №58 "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

Як здійснити переказ грошей в "Ощад 24/7"

Завдяки можливості переказу коштів між картами банку в "Ощад 24/7" зробити це можна за лічені хвилини. Для цього слід виконати кілька кроків:

  • обрати у меню пункт "‎Перекази";
  • перейти в "‎Перекази‌‎ між картками"‎;
  • вказати необхідний вид переказу;
  • обрати карту, куди потрібно зробити переказ;
  • вказати номер карти отримувача/відсканувати;
  • дати згоду на списання комісії;
  • натиснути "‎Продовжити"‎;
  • ввести код.

Водночас, алгоритм здійснення переказу на карту іншого банку наступний:

  • у меню відкрити опцію "‎Перекази"‎;
  • перейти в розділ "‎На картку іншого банку"‎;
  • вказати картку, з якої буде здійснений переказ;
  • зазначити номер карти, куди буде відправлено переказ та суму;
  • дати згоду на зняття комісії;
  • натиснути "‎Продовжити"‎;
  • ввести отриманий код.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку для низки карт діють вигідні умови. Зокрема, для частини з них не передбачається списання комісії за перекази з карти на карту, безкоштовне зняття готівки, діють підвищені відсоткові ставки на депозити. 

Ще Новини.LIVE писали, що Ощадбанк може списувати комісії із зарплатних карт. Таке можливо виключно у разі порушення процедури зарахування коштів. У фінустанові пояснили, як уникнути додаткових списань у 2026 році.

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
