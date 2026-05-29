Ощадбанк анулював частину карт: кого з клієнтів торкнулося та як діяти

Державна фінустанова "Ощадбанк" продовжила термін дії більшості карт, який закінчився на початку повномасштабної війни, до кінця поточного року. Проте банк попередив клієнтів, яких карток обійшло автоматичне пролонгування і будуть підлягати анулюванню.

Про те, кого торкнулося обмеження та як діяти, розповідає видання Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк продовжив термін дії карт

Як відомо, держфінустанова під час воєнного стану неодноразово продовжувала чинність старих карт, однак частину з них вже закрила.

"Звертаємо увагу, що термін дії платіжних карток автоматично продовжено до 31 грудня 2026 року. Це стосується карток, термін дії яких завершився починаючи з лютого 2022 року", — зазначається у повідомленні.

Йдеться про термін дії для всіх банківських продуктів: від дитячих до преміальних. Зокрема, надалі продовжать діяти такі картки:

Дебетові картки "Моя картка"/Цифрові картки; Картки для виплат для отримання пенсій, соцдопомоги, стипендій та заробітних плат; Картки для дітей та підлітків; Преміальні картки (Platinum/World Elite/Infinite).

Раніше зазначалося, що чергове пролонгування добіжить кінця 30 червня поточного року, після чого банк обіцяв ухвалити нове рішення про можливість перенесення закінчення терміну дії, а деякі з них мав анулювати.

Кому не продовжили термін дії карт та як діяти

За інформацією банку, автоматичне продовження не торкнулося частини старих карт. Йдеться про застосування двох критеріїв, які передбачатимуть відповідне обмеження для клієнтів. Продовження терміну дії не відбудеться для:

тих, за якими їхні власники не здійснювали операції з 1 січня 2025 року або які не використовували;

тих, залишок коштів на рахунку яких, менше або дорівнює нулю.

Клієнти, картки яких заблокують, мають звернутися до відділення для перевипуску. Зокрема, це можна зробити за довіреністю, якщо людина не може прийти сама або перебуває за кордоном.

Якщо не замінити карту, є загроза повністю втратити доступ до власних рахунків. Українці можуть уточнити потребу заміни карти, звернувшись до банку такими каналами зв'язку:

контакт-центр: 0-800-210-800;

по вебдзвінку на офіційному порталі;

через дзвінок у Viber.

Ті громадяни, які перебувають за межами країни, можуть звернутися до банку за контактним номером: +38 (044) 247-84-18.

У банку додали, що в разі, якщо стару картку досі ще не перевипущено, отримати її можна у відділенні Ощадбанку у будь-який зручний час.

