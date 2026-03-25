Ощадбанк не возитиме готівку з ЄС: експерт сказав, чи буде дефіцит валюти

Чоловік проходить повз пункт обміну валют.

Через відмову Ощадбанка імпортувати готівкову валюту з Європейського Союзу (ЄС), в Україні може виникнути внутрішній дефіцит валюти. Це призведе до розриву між курсом Національного банку України (НБУ) та готівковим. Тобто на фінансовому ринку будуть два різні курси валют.

Про це заявив в етері Новини.LIVE виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Коли в Україні з'явиться дефіцит валюти

За словами Олега Пендзина, зараз важко спрогнозувати, коли саме в Україні з'явиться загроза дефіциту валюти.

"Поки дефіциту немає: курс в обмінниках відповідає тим, що є в банках, і курсу НБУ", — підкреслив експерт.

Він зауважив, що до інциденту з інкасаторами Ощадбанку в Угорщині, маршрут банку пролягав з Австрії через Угорщину до України.

"Я так розумію, що тепер шукатимуть можливості забезпечення безпечних перевезень з бокуу тої країни, через які будуть маршрути. Він буде наабгато довший", — сказав Пендзин.

Ощадбанк відмовився перевозити готівку з ЄС

Нагадаємо, Ощадбанк тимчасово не возитиме готівкову валюту з ЄС до України, через незаконне затримання українських інкасаторів, яке нещодавно сталося в Угорщині. За словами очільника правління банку Юрія Каціона, в банку поки що пропрацьовують альтернативні маршрути для доставки грошей.

"Ми пропрацьовуємо нові безпечні маршрути транспортування і доставки з урахуванням ризиків, які ми відчули і побачили, використовуючи територію Угорщини. Тому зараз пропрацьовуємо більш безпечні маршрути", — розповів банкір.

При цьому Ощадбанк залишається єдиним українським банком, якому видали ліцензію на імпорт готівкової валюти з країн Євросоюзу.

Часті питання

Який курс долара та євро в Україні?

Курс долара до гривні в українських банках 25 березня 2026 року становить 44,20 гривні за долар. Продати валюту банкам наразі можна за середнім курсом у 43,65 гривень за долар. Середній курс євро до гривні зараз складає 51,37 гривні за євро. Продаж євро відбувається за середнім курсом у 50,70 гривень за євро.

Який курс валют в обмінниках в Україні?

Обмінники встановили середню вартість долара на 25 березня на рівні у 44,05 гривень за долар. Продаж відбувається за курсом 43,94 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках 25 березня становить 51,22 грн за євро, а курс продажу — 51,00 грн за євро.