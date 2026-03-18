Кому Ощадбанк може блокувати картки до завершення терміну дії

Людина тримає картку Ощадбанку у руках.

У державній фінустанові "Ощадбанк" термін дії старих платіжних карт продовжили до 30 червня 2026 року, однак деяким клієнтам загрожує блокування до цієї дати. З відповідною проблемою вже зіткнулися деякі клієнти.

Блокування карт в Ощадбанку до завершення терміну дії

У соцмережі одна з громадянок розповіла про проблему блокування доступу до коштів на рахунку Ощадбанку, попри те, що фінустанова продовжила чинність старих карт. Таких труднощів не спостерігалося у перші два місяці року, однак з березня рахунок з невідомих причин заблокували.

"Підкажіть, будь ласка, чому пише, що термін дії картки минув? Карта пенсійна, термін дії 06/25, у січні, лютому все було нормально, виходить із березня заблокували? І як тепер бути, якщо людина знаходиться на окупованій території?", — йдеться у зверненні.

Причини, через які Ощадбанк може заблокувати рахунки

Як зазначив представник державного банку, причини блокування рахунку можуть бути різними, тому їх необхідно уточнювати в індивідуальному порядку, зателефонувавши з фінансового номера до контакт-центру, або веб-дзвінок на сайті банку.

"Для предметної перевірки картки, чи було її заблоковано і з якої причини, рекомендуємо зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру 0800210800. Окрім телефонного дзвінка, також можна зателефонувати через сайт банку за допомогою веб-дзвінка чи по вайбер, — йдеться у повідомленні.

За інформацією фінустанови, Ощадбанк має право блокувати доступ до рахунків на основі перевірки операцій громадян відповідно до ч. 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Йдеться про виявлення підозрілих операцій шляхом алгоритмів, які тримають у банку у таємниці. За появи таких підозр рахунки будуть заблоковані до з'ясування обставин, якщо загрози підтвердяться, то може чекати повне розірвання договору про співпрацю.

Підозрілими можуть бути різні платежі за банківським рахунком клієнта. А саме:

невідповідність зазначених сум доходів розміру переказу;

ненадання документів для перевірки діяльності;

надання клієнтом недостовірних даних;

неможливість здійснити ідентифікацію особи, в інтересах якої відбувається операція.

Також заблокувати доступ до коштів можуть через неподання українським органам ПФУ інформації про те, що не отримували виплат від органів пенсійного забезпечення РФ, а також не пройшли процедуру ідентифікації особи. Подати повідомлення про відсутність російських виплат необхідно до 1 квітня, а пройти ідентифікацію слід до 1 липня.

Часті питання

Кому заблокували картки Ощаду на початку 2026 року

У січні банк закрив деяким клієнтам платіжні картки. Йдеться про ті, в яких термін дії завершився упродовж лютого 2022 — жовтня 2025 року та за якими у вересні — жовтні 2025-го не було жодних операцій з використанням карт. А також ті, в яких термін дії добіг кінця у лютому 2022 року — жовтні 2025-го, а на рахунку не було коштів, були відсутні фіноперації за попередні пів року.

Чи можна вивести гроші із заблокованих рахунків Ощадбанку

Після блокування рахунку та розірвання співпраці у рамках фінмоніторингу клієнт отримає право на виведення коштів в інший банк. Для цього необхідно подати заяву, вказати реквізити іншого рахунку у фінустанові, додати паспорт громадянина та ідентифікаційний код.

На процедуру виведення грошей із заблокованих рахунків Ощадбанку надано 30 днів.