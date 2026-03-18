Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Кому Ощадбанк може блокувати картки до завершення терміну дії

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 06:01
Людина тримає картку Ощадбанку у руках. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" термін дії старих платіжних карт продовжили до 30 червня 2026 року, однак деяким клієнтам загрожує блокування до цієї дати. З відповідною проблемою вже зіткнулися деякі клієнти.  

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook, інформують Новини.LIVE.

Реклама
Блокування карт в Ощадбанку до завершення терміну дії

У соцмережі одна з громадянок розповіла про проблему блокування доступу до коштів на рахунку Ощадбанку, попри те, що фінустанова продовжила чинність старих карт. Таких труднощів не спостерігалося у перші два місяці року, однак з березня рахунок з невідомих причин заблокували.

"Підкажіть, будь ласка, чому пише, що термін дії картки минув? Карта пенсійна, термін дії 06/25, у січні, лютому все було нормально, виходить із березня заблокували? І як тепер бути, якщо людина знаходиться на окупованій території?", — йдеться у зверненні.

Причини, через які Ощадбанк може заблокувати рахунки

Як зазначив представник державного банку, причини блокування рахунку можуть бути різними, тому їх необхідно уточнювати в індивідуальному порядку, зателефонувавши з фінансового номера до контакт-центру, або веб-дзвінок на сайті банку.

"Для предметної перевірки картки, чи було її заблоковано і з якої причини, рекомендуємо зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру 0800210800. Окрім телефонного дзвінка, також можна зателефонувати через сайт банку за допомогою веб-дзвінка чи по вайбер, — йдеться у повідомленні.

За інформацією фінустанови, Ощадбанк має право блокувати доступ до рахунків на основі перевірки операцій громадян відповідно до ч. 1 ст. 15 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Йдеться про виявлення підозрілих операцій шляхом алгоритмів, які тримають у банку у таємниці. За появи таких підозр рахунки будуть заблоковані до з'ясування обставин, якщо загрози підтвердяться, то може чекати повне розірвання договору про співпрацю.

Підозрілими можуть бути різні платежі за банківським рахунком клієнта. А саме: 

  • невідповідність зазначених сум доходів розміру переказу;
  • ненадання документів для перевірки діяльності;
  • надання клієнтом недостовірних даних;
  • неможливість здійснити ідентифікацію особи, в інтересах якої відбувається операція. 

Також заблокувати доступ до коштів можуть через неподання українським органам ПФУ інформації про те, що не отримували виплат від органів пенсійного забезпечення РФ, а також не пройшли процедуру ідентифікації особи. Подати повідомлення про відсутність російських виплат необхідно до 1 квітня, а пройти ідентифікацію слід до 1 липня.

Раніше ми писали, що в Україні пенсіонери мають можливість отримувати відсотки з пенсій в Ощадбанку. Йдеться про відкриття депозиту щонайменше на три місяці, що дасть змогу мати додатковий дохід. 

Також ми повідомляли, які навесні в Ощадбанку діють обмеження на здійснення фінансових операцій. Йдеться про встановлені ліміти на суми грошових переказів у застосунку "Мобільний Ощад". 

Часті питання

Кому заблокували картки Ощаду на початку 2026 року

У січні банк закрив деяким клієнтам платіжні картки. Йдеться про ті, в яких термін дії завершився упродовж лютого 2022  — жовтня 2025 року та за якими у вересні — жовтні 2025-го не було жодних операцій з використанням карт. А також ті, в яких термін дії добіг кінця у лютому 2022 року — жовтні 2025-го, а на рахунку не було коштів, були відсутні фіноперації за попередні пів року.

Чи можна вивести гроші із заблокованих рахунків Ощадбанку

Після блокування рахунку та розірвання співпраці у рамках фінмоніторингу клієнт отримає право на виведення коштів в інший банк. Для цього необхідно подати заяву, вказати реквізити іншого рахунку у фінустанові, додати паспорт громадянина та ідентифікаційний код.

На процедуру виведення грошей із заблокованих рахунків Ощадбанку надано 30 днів.

Ощадбанк гроші банки банківські карти блокування
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації